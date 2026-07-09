快訊／台中東勢大樓火警1人送醫　男子涉嫌縱火被逮捕

▲台中東勢一間住宅大樓9日傍晚發生火警，造成1女受傷送醫。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得、趙蔡州／台中報導

台中市東勢區一間住宅大樓9日晚間發生火警，消防局獲報後立刻出動13輛消防車、34名消防人員前往搶救，趕到後發現是大樓4樓一處住家起火，立刻布置水線將火勢迅速撲滅，事故造成58歲女住戶燒燙傷送醫，所幸意識清楚、沒有生命危險。警方調查後，迅速查緝一名涉嫌縱火的白姓男子到案，目前已將人帶回調查，全案將依公共危險等罪嫌偵辦。

台中市消防局9日晚間6點23分接獲民眾報案，指稱東勢區新豐街一間住宅大樓發生火警，立即派遣第二大隊、東勢分隊等6個單位，出動各式消防車13輛及消防人員34名前往搶救。消防人員晚間6點31分趕到現場，發現起火建物為地下2層、地上9層的住宅大樓，其中4樓一處住家不斷冒出濃煙，立刻佈線灌救，並於晚間6時50分撲滅火勢。

消防局指出，火場燃燒4樓住戶居室內家具，燃燒面積約30平方公尺，救援過程中，一名住在3樓的58歲女住戶在收衣物時遭火星燙傷，造成左前臂約0.5%二度燒燙傷、右腳掌約0.1%燒燙傷，意識清楚，送醫後沒有大礙。

警方根據現場相關跡證及目擊資訊，迅速查緝一名涉嫌縱火的白姓男子到案，目前已將白男帶回警局調查，全案將依公共危險等相關罪嫌偵辦，詳細起火原因也待進一步調查釐清。