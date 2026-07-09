明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

記者許力方／台北報導

中央氣象署今（9日）晚8時30分持續針對強颱「巴威」發布海上警報，氣象預報中心技正謝佩芸表示，明天白天風雨主要以中北部、宜蘭、馬祖、離島為主，上半天可能還很多人覺得「天氣很好」為何發颱風警報？但下半天之後，尤其明晚至11日（周六），中北部、宜蘭嚴防強風豪雨，北部地區雨非常明顯，中部地區、宜蘭也有豪雨以上降雨；南部、花東相對沒有中北部劇烈，仍有強風豪雨，因颱風範圍廣大，全台風雨有感，提醒大家做好防颱準備。

▲巴威暴風半徑維持380公里。（圖／翻攝NOAA）



海警持續發布 明晚起全台風雨有感

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謝佩芸指出，巴威環流寬廣，至今維持強烈颱風強度，近中心風速每秒51公尺，7級暴風半徑仍有380公里，10級風暴風半徑180公里，目前中心位在鵝鑾鼻東南東方約860公里海面處，以時速23公里速度，向西北方前進、接近台灣東部海域，海上警報範圍包括台灣東北部海面、東南部海面、巴士海峽。

▲巴威距離台灣仍遠，明天晚間起最接近台灣。（圖／中央氣象署）



在颱風接近過程，氣象署降雨預測部分，謝佩芸說，今天還沒受颱風影響，因為颱風距離仍遠，今晚之後外圍雲系將帶來少量雨勢，北部、東北部地區、南部局部地區開始有零星降雨。明天白天，北台灣、宜蘭出現間歇性雨勢，時雨時晴，隨著時間越晚，降雨頻率會越來越密集，南部地區下半天之後有明顯降雨。

明天白天這段時間，颱風外圍環流影響逐漸增加，未下雨時氣溫高，雲林以南花東有機會出現36度高溫，花東縱谷、金門有焚風出現可能。

北部山區上看900毫米 馬祖也列警戒

預計降雨最明顯是明晚到11日整天，全台受颱風降雨影響，尤其北部地區、中部、東北部山區降雨最明顯，有豪雨等級以上降雨。根據氣象署最新雨量預測，今天至12日總雨量，最明顯降雨是北部地區、中部及東北部山區，北部山區最大上看600至900毫米，宜蘭山區400至600毫米，中部最大洛在台中、南投，可能達500至800毫米，南部地區雖看起來離較遠，但環流影響下，南部山區降雨累積也可來到400至600毫米。

氣象署特別提醒，離島地區，因颱風後期有機會通過馬祖附近，馬祖總雨量也可來到150至300毫米；東半部地區，宜蘭因離環流較近，山區有400至600毫米，花東在背風面，但中央山脈接近西半部的山區，可能有局部區域降雨較大，花蓮山區最大雨量可來到200至400毫米。

▼巴威將為中部以北、宜蘭帶來明顯降雨。（圖／中央氣象署）



風力部分，明天開始增強，明天白天颱風還在東側，但因環流廣大，白天吹北風，西半部、東半部沿海、離島地區風力逐漸增強，預計明天全台沿海空曠都有「黃色等級」強風特報。明晚到11日白天，是颱風環流最接近時候，桃園以北、東北部受近中心環流、接近10級風暴風圈範圍，有可能出現12級以上強陣風，東北側海面、蘭嶼綠島、馬祖地區也有機會出現12級以上強陣風。

除了風雨，浪的影響已非常明顯。謝佩芸表示，台東成功、台東、蘭嶼都已觀測到6至7米大浪，浪會越來越大，氣象署已經發布首次巨浪告警，發布區域包括宜蘭南側的五結、南澳、蘇澳沿海地區，台東、花蓮、恆春半島沿海、蘭嶼綠島也有明顯巨浪，預計明天各地區沿海浪高逐漸增加到3米以上，尤其北海岸東半部明天有6米以上浪高。

▼巴威逼近，桃園以北、東北部有機會出現12級以上強陣風。（圖／中央氣象署）