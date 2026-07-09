巴威「雨下到紫白」4地區衝擊最大　氣象署一張圖看強風雨時間

▲巴威暴風半徑仍維持380公里。（圖／NCDR）



記者許力方／台北報導

中央氣象署今晚持續針對強颱「巴威」（Bavi）發布海上颱風警報，預估巴威明（10日）晚接近，雖然不一定登陸，但其廣大的暴風圈仍會為台灣帶來強風豪雨，其中以中部以北、宜蘭、馬祖4地區影響最大，北部地區、中部和宜蘭山區明晚甚至有豪雨等級以上的降雨發生。

●氣象署逐日天氣與風雨影響：

【7/10（五）白天】北部宜蘭風雨漸增、沿海空曠地區風勢轉強－

颱風外圍環流逐漸影響，各地天氣變得時晴時雨

迎風面的北部、東北部地區開始有局部大雨、豪雨發生

沿海空曠地區、各離島風勢也逐漸轉強

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▲巴威強風豪雨下到紫白。（圖／NCDR）



【7/10（五）晚間～7/11（六）】 颱風最接近，影響最劇－

暴風圈逐漸涵蓋臺灣上空，各地風雨明顯轉強

尤其中部以北、宜蘭地區風雨最為明顯

北部地區、中部和宜蘭山區甚至有豪雨等級以上的降雨發生

其他地區也有強風、大雨，尤其沿海空曠地區風強、山區局部豪雨

颱風預計於11日晚間接近中國福建、浙江沿岸，台灣風雨有機會開始緩和，但馬祖11日風雨加強、晚起風雨最大

【7/12（日）】颱風漸離，馬祖清晨風雨仍強、台灣澎金風雨緩和️－

馬祖的風雨預計會延續到週日清晨，上午起逐漸緩和

其他地區雖然還是有短暫陣雨，但風雨趨緩，沿海空曠地區仍有較強陣風

▼巴威明晚至後天影響最劇，中北宜馬衝擊最大。（圖／中央氣象署）

