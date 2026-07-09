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快訊／台北市明天放！民眾灌爆蔣萬安臉書：有您就萬安

▲▼蔣萬安視察信義路五段沉砂池 。（圖／記者黃克翔攝）

▲因應強颱巴威影響，台北市宣布明（10）日停止上班上課。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

受到強颱巴威影響，中央氣象署已經發布強颱巴威海上警報，預估明（10）日發布陸上颱風警報。台北市府晚間表示，根據中央氣象署最新資訊，並經基北北桃共識，宣布明日各機關學校停止上班及上課。對此，不少民眾湧入台北市長蔣萬安的臉書留言。

蔣萬安在台北市府宣布放假後，隨即也在臉書上發文表示，經過基北北桃四縣市共同討論，我宣布臺北市明天（7/10）停止上班上課。這次巴威颱風是25年來暴風圈最大的一次。尤其臺北市整體人口密度高、與周邊縣市通勤流動人口數也是最多，加上前陣子強降雨讓土壤含水量飽和、提升了山坡地致災風險。

蔣萬安接著指出，在基北北桃四市平台討論後，基於天然災害停止上班及上課作業辦法第四條第三款規定宣布臺北明日停班停課。我也要向市民朋友呼籲，因應目前氣候變遷的挑戰，我們要妥善運用明天的防颱整備日，儘早完成各項防災準備、注意水情與相關災防資訊。

對此，許多網友湧入蔣萬安的臉書留言，「謝謝市長，台北人大大小小颱風天終於可以放心防颱」、「市長好帥」、「謝謝萬安市長～有您就萬安」、「萬安市長你好帥，謝謝你擔心雙北市民的安全」、「感謝市長，辛苦了！！！！」、「終於沒有蔣不聽了」、「大家平安小心」。

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