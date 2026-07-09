巴威來襲！侯友宜提醒新北11區明有超大豪雨　要區公所做好防颱準備

▲新北市長侯友宜9日視導新北災害應變中心。（圖／新北市府提供）

記者蘇靖宸／新北報導

強颱巴威來勢洶洶，新北市長侯友宜今（9日）提醒深坑、石碇、烏來、坪林、三峽等11區明雨量可能達到500毫米以上，其他的平地區域也有350到500毫米；另禮拜六預估沿海地區有11到13級的強陣風或強風，市區也有8到12級的強陣風，區公所要早一點做好萬全的防颱準備。

侯友宜9日下午到新北市災害應變中心聽取相關單位對巴威颱風的工作會報。侯友宜表示，目前看起來，強烈颱風巴威暴風半徑達到380公里，風速每秒51公尺，風速還算是大，預估大概明天早上5時半會發布陸上颱風警報。

侯友宜指出，根據兩個單位的報告，這一次新北風雨最劇烈的時間應該是禮拜六的白天，當時颱風最接近的新北。本來預估雨量沒有那麼大，但這幾天經氣候的變更過程，南側山區總雨量可以達到500到800毫米，是相當大的超大豪雨，可能地方是深坑、石碇、烏來、坪林、三峽，還有北海岸的石門、三芝、淡水、八里，東北角的則是貢寮跟汐止，這幾個地方雨量會達到500毫米以上。

侯友宜說，各位區長都要特別提醒，這裡面有很多坡地可能致災，或明天開始浪高可以達到七公尺以上，且由於這段時間又剛好是滿潮，所以預估的暴潮大概1.2公尺，禮拜六可能還要更高。

侯友宜表示，他要特別強調，這次雨量來勢洶洶，其他的平地區域也有350到500毫米。禮拜六預估沿海地區有11到13級的強陣風或強風，市區也有8到12級的強陣風，風力也是蠻強，區公所要早一點做好萬全的防颱準備。