快訊／高雄通緝犯拒捕！「美工刀割喉」自殘　警連開6槍震懾制伏

記者賴文萱／高雄報導

高雄市楠梓區9日傍晚驚傳槍響！一名52歲陳姓通緝犯在騎車行經路口時，因交通違規遭警方攔查，沒想到陳男眼見身分即將曝光，竟情緒失控掏出美工刀「自殘割喉」企圖拒捕。警方為防止事態擴大，果斷對空連開6槍示警，並動用辣椒水將其制伏，所幸陳男送醫後並無大礙。

▲高雄通緝犯拒捕！「美工刀割喉」自殘。（圖／記者賴文萱翻攝）

經調查，52歲的陳姓男子於9日17時許，騎乘機車行經楠梓區創新路與土庫路口時，因交通違規被巡邏員警攔下。盤查過程中，員警機警識破陳男是通緝犯，正準備依法逮捕時，陳男竟突然從身上掏出一把美工刀，朝自己頸部劃傷，企圖抗拒逮捕。

▲▼通緝犯拒捕「美工刀割喉」自殘，警連開6槍震懾制伏。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於現場情況一度陷入危急，員警當機立斷對空鳴槍6發示警，強大槍響瞬間讓陳男愣住，警方隨即趁隙發動優勢警力，並噴灑辣椒水進行壓制，合力奪下其手中利刃，阻止他繼續自殘。

救護人員隨後趕抵現場，經初步檢查，陳男頸部僅有皮肉傷，經送醫治療後並無生命危險。全案在詢後，警方依法將陳男解送高雄地檢署歸案。

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