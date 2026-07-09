晉江製鞋廠大火「員工頂樓呼救」　習近平指示：全力搜救！

記者蔡紹堅／綜合報導

福建泉州晉江一間製鞋廠9日中午發生火災，從曝光的影片中可以看見，現場濃煙滾滾，多名員工在廠房樓頂呼救。中國大陸國家主席習近平晚間指示，要全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責。

根據陸媒報導，該製鞋廠位於晉江陳埭鎮江頭村，火災發生之後，消防車很快抵達現場。

目擊者拍攝的影片顯示，廠房頂樓燃起熊熊烈火，並伴隨巨大濃煙，頂樓的角落，有10多名受困員工正在呼救。

▼多名員工逃到頂樓呼救。（圖／翻攝微博）



附近居民指出，火災發生於中午，很遠就能夠看到黑煙，起初煙只有一點點，後來越來越大，「大概燒了幾個小時，現在火勢被控制了，沒有那麼多煙了。」

據《新華社》晚間報導，事故發生後，中共總書記習近平高度重視並作出重要指示指出，「福建泉州晉江市一鞋廠發生火災，造成重大人員傷亡。要全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責。」

習近平強調，今年以來，國內發生多起重大生產安全事故，各地區各有關部門要深刻汲取教訓，更好統籌發展和安全，時刻繃緊安全生產這根弦，深入排查整治各類風險隱患，抓實抓細安全生產措施落實，堅決防止重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全。

雖然習近平提到「造成重大人員傷亡」，但官方尚未公佈具體傷亡人數。