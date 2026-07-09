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不滿傅崐萁說他收外國錢搞破壞　沈伯洋求償吞敗：沒顛覆但真有收

▲▼台北市長參選人 沈伯洋出席「交通改革 從頭開始」跨縣市共同簽署記者會 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者劉耿豪攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委傅崐萁去年（2025年）指稱，民進黨立委沈伯洋拿國外資金「4800多億」顛覆國家，沈自認遭抹黑，告傅求償100萬元並須在報紙頭版刊登沈勝訴啟事，傅審理時透過律師解釋「4800多億」是口誤、已更正為「4800多萬」，並提出沈主持「黑熊學院」線下會議錄音，強調有合理查證，台北地院查明沈確曾用個人帳戶收取AIT資助，傅所說「顛覆活動」僅為要求沈解釋清楚的「評論修辭」，今（9日）判沈敗訴，可上訴。

沈伯洋本案提告指稱，傅崐萁現任國民黨立院黨團總召，去年3月4日在國民黨花蓮縣黨部開記者會，說「賴總統，請你照鏡子，看一看你的沈伯洋，拿了外國資金，在這裡做顛覆活動。今天沈伯洋應該要講清楚，拿了國外資金4800多億，4800多萬做了什麼事情」等語。

▲▼傅崐萁 。（圖／記者徐文彬攝）

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者徐文彬攝）

沈認為傅未合理查證，就用不實言論抹黑他，使大眾以為他收取外國資金在台灣製造動亂、妨害國家安全，已貶損他的人格評價、侵害他的名譽權，他受到精神痛苦，要求傅賠償精神慰撫100萬元，並在花蓮的《更生日報》全國版頭版，刊登他本案勝訴啟事1天。沈說自己本案若勝訴，會將賠償都捐給花蓮做公益。

北院審理時，沈伯洋與傅崐萁均委任律師出庭代打，傅的律師聲稱沈受訪承認接受外國資金補助研究，「美國在台協會AIT也承認補助黑熊學院」，代表傅有合理查證，法官要求提出沈受訪原文、查明「沈伯洋到底說了什麼」，傅的律師提出多份媒體報導，頻說其中1篇比較完整引用沈的話。

法官狀似被打敗地說「你好像不了解我在講什麼」、「能不能有沈伯洋受訪的影片」，傅的律師答稱「影片不好找」、須向媒體索取「但我要不到」，並表示沈主持的台灣民主實驗室、黑熊學院，向開放社會基金會、美國在台協會等機構收台幣4425萬元，「媒體的報導都是真的！都是沈伯洋受訪自己講的！」

傅的律師加碼指出，趙少康跟侯漢廷在政論節目爆料沈伯洋加入的台灣人權促進會，收了44萬元美金、環境法律人協會收了5萬美金，加起來的國外資助有5700多萬元。律師並幫傅解釋「4800億」是口誤，應是4800多萬元，傅已更正過。

法官表示「大家都知道不會是4800億啦！」但傅的律師若想引用政論名嘴爆料沈收國外資金5700多萬元，「不能這樣混過去！要講清楚到底收了誰的資助！」

傅後來更換律師，提出沈2022年9月主持「黑熊學院」線下會議錄音，表示這份錄音於2025年3月，已被台北市議員侯漢廷向媒體揭露，律師指傅綜合這份錄音文字內容與媒體相關報導發表言論，事先已盡合理查證義務，有相當理由確信為真實，應受言論自由保障。

法官勘驗錄音確認沈明說「當時資助我們蠻重要的就是AIT，就是他給了我們一筆經費」、「那時黑熊什麼都不是，我們連公司都還不是」、「錢就是匯到我個人帳戶，然後我再全部提出來這樣子」，沈在錄音中並說之後募資算順利、就是一兩百萬，更重要的是「中國的飛彈打過來那一次，其實對我們有很大的一個幫助」。

此外，傅提出的媒體報導中，《FTNN新聞網》2025年2月26日提及「沈伯洋表示...，台灣民主實驗室同樣都有申請過喬治索羅斯（George Soros）設立的『開放社會基金會』（Open Society Foundation, OSF）及『開放社會機構基金會』（Foundation Open Society Institute, FOSI）的補助」。

還有媒體報導提及「沈伯洋收5700萬美援恐違國安法！趙少康爆他背景：該給交代」、「網再爆：民主實驗室收美國務院40.5萬美元」、「質疑境外黑手深入台灣，金流包括台灣民主實驗室（沈伯洋是創辦人、理事長）135萬美元」、「外交部3年共補助台灣民主實驗室216萬、黑熊學院100萬、台灣人權促進會7萬」等。

法官認為沈伯洋在黑熊學院向內政部登記立案體制化之前，確實以個人帳戶收取AIT資助，沈的台灣民主實驗室，也取得開放社會基金會不少經費，因此傅說沈「拿了外國資金4800多萬做了什麼事」，並非毫無根據，可認定已合理查證。

至於沈伯洋最在意傅崐萁說他從事顛覆活動，法官指傅接續要求沈講清楚拿國外資金做了什麼事，此時「顛覆活動」一詞，僅為「評論修辭」而非「具體事實指控」，一般人不致因此認為沈從事任何犯罪，縱然傅措辭較為尖酸刻薄，令沈不愉快，但傅評論涉及公益、可受公評事項，未超出一般人可合理容忍範圍，且沈自願成為公眾人物，對自身名譽權損失應有較高程度退讓，據此判沈敗訴，可上訴。

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