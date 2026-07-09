快訊／蹦闆傍晚移送桃檢！被拘提後首度曝光　坐車內不發一語

記者沈繼昌、趙蔡州／桃園報導

知名網紅「蹦闆」（本名呂育銓）近期風波不斷，日前才捲入打人、討債風波，他強調自己是「正當生意人」，否認有幫派背景，但他疑似涉犯組織、暴力犯罪等，8日遭檢方搜索並帶回刑事局偵訊。蹦闆9日晚間在檢警的戒護下，乘車被移送至桃園地檢署，他抵達桃檢時坐在車內未發一語，這也是他被拘提後首度曝光。

▲蹦闆被移送至桃檢複訊，被拘提後首度曝光。（圖／突發中心翻攝）

案件起因於桃園市中壢一名經營章魚燒攤的婦人，婦人因兒子欠下200萬債務卻搞消失，討債網紅「鍾小鍾」等人找上門討債，警員獲報到場卻反教訓老闆娘「不會教小孩」，事件曝光後引發民眾怒火。桃園地檢署與刑事局緊急啟動掃黑專案應對，鎖定以邱姓大哥為首，橫行中壢一帶的竹聯幫信堂承信會成員進行掃蕩，素來與承信會幫眾交好的蹦闆也因此遭拘提。

檢警先後拘提了蹦闆、有竹聯幫信堂承信會背景的鍾小鍾、承信會邱姓大哥等12人到案，並搜索被告等人居住、工作處所共25處。蹦闆8日中午看到新聞知悉警方行動，緊急開直播澄清自己沒有涉黑，做的都是正當生意，直播到一半隨即遭刑事局幹員破門亮出搜索票、拘票逮人，蹦闆一臉錯愕緊急中止直播。

檢警調查，雖然蹦闆非竹聯承信會成員，但過往暴力聚眾鬥毆紀錄中都有承信會小弟到場助拳，不排除有資金資助或者業務往來的可能性。檢警在刑事局完成警訊後，9日下午3點先將鍾小鍾、邱男移送桃檢複訊，蹦闆因檢察官有額外問題要詢問，直到傍晚4點50分左右才移送桃檢，全案朝組織犯罪防制條例、強盜、恐嚇取財等罪嫌持續偵辦中。