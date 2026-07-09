巴威進逼！卓榮泰、沈伯洋也到內湖視察　防颱整備暗藏角力

▲行政院長卓榮泰赴內湖視察淹水整備情形。（圖／記者陳家祥攝)



記者陳家祥／台北報導

巴威颱風持續進逼台灣，目前預估北台灣衝擊影響大，地方到中央政府不敢大意。台北市長蔣萬安今（9日）下午到信義路視察沉砂池、內湖視察陽光抽水站防整備狀況，嚴陣以待。而行政院長卓榮泰也不得閒，上午主持完院會，下午先到新店災防中心聽取防颱整備報告，傍晚時再和台北市長參選人、立委沈伯洋一起到內湖金龍路、港墘抽水站視察。中央、地方先後到日前淹大水的內湖視察，頗有互別苗頭意味。

卓榮泰聽取完報告後說，依颱風現在的走向，預計10日凌晨3點前後發布陸警，現在利用時間跟地方政府協調溝通，把該準備的工作準備好。卓指出，今天來金龍路是看0625淹水的問題解決了；他笑說，今天議員都在這，自己也是選民是來陳情的，「內湖地區不該、也不會有這種狀況」。

卓榮泰說，這次颱風巴威帶來的風跟雨量都會非常大，雨有可能下在同個地方，不要讓這個地方的問題遺留下來，是中央地方要共同努力的。

另外，卓榮泰也說，謝謝蔣市長剛剛去看陽光抽水站，這個地區2個主要抽水站，中央地方分別去看一個，確保正常運作，如果各地抽水系統設備能夠如數正常運作，至少有能力排除掉水患風險。卓表示，颱風要來不可避免，如果深夜陸警一發，雨量過大或有任何狀況，請市府一定要立即跟中央聯繫，做好萬全準備因應地方任何需求。

隨後，卓榮泰與選區議員王孝維、何孟樺以及立委李彥秀，議員參選人高嘉瑜、陳又新，一起到附近視察0625淹水受災戶。住戶表示，當時淹水真的來得又急，地下室都浸泡在水裡，不少家電也因為淹水而壞掉，也真的20年沒看過內湖淹水。

民進黨北市長參選人沈伯洋表示，現在有點擔心的是，資料上雖然有盤點潛勢地區，但上次有些地方也不知道會淹水，代表資料可能失準，現在要做的就是類似這樣狀況的地區，舊的資料有沒有辦法整合到現在的資料裡。

另外，高嘉瑜則問，內湖0625淹水市府都說是時雨量過高、超過防洪標準，「大家擔心的是，如果這次時雨量又一樣超過防洪標準，會不會淹水？能不能保證這次就算超過，也不會淹水？」北市副市長張溫德說，每次極端天氣的狀況，不會跟老天爺對賭，只能充分做好準備迎接下次挑戰。

卓榮泰說，這是上天給大家一個考題，希望跟市府、里長、議員一起回答這個考題，未來72小時是一個很大威脅的時間點，希望大家都能通過這個考題。卓表示，今天入夜前還可以再次檢驗，大家一起重新看一次確保沒有狀況，而未來系統性整治請經濟部一起協助。