涉侵占代理村長事務費67萬　宜蘭員山鄉長張宜樺被起訴

▲國民黨籍員山鄉長張宜樺涉貪，9日被宜蘭檢方起訴。（圖／翻攝自臉書《水的故鄉 樂活員山》）

記者游芳男／宜蘭報導

國民黨籍員山鄉長張宜樺涉貪被起訴！2020年7月至2022年12月間，員山鄉湖北村長李永和因幽靈人口案當選無效及中華村長被罷免後，張宜樺先指派公所機要科員黃清堯代理2村長，但張將每月5萬元「村里長事務補助費」挪為私用，共付給樁腳李永和20萬元，而張則是侵占67萬元；另，黃溢領事務補助費3萬元。檢方今（9）日偵結，以3人均犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪的貪污治罪條例第4條第1項第1款之侵占公有財物罪嫌起訴。

檢方查出，2020年起，員山鄉中華村長遭罷免後，張宜樺指派鄉公所機要科員黃清堯代理，之後又指派兼任湖北村代理村長，期間長達近2年。依規定，代理村長每月可領取5萬元事務補助費，供文具、郵電及水電等公務支出使用，但張宜樺卻涉利用職權，要求黃清堯將補助費繳回給他作私人用途。

今年5月13日發動搜索並帶回相關人員說明，包括張宜樺、財政課長程文杉、工友郭雪玲、前湖北村長李永和及已離職的黃清堯等人。經檢察官連夜複訊後，認定張、李2人涉犯《貪污治罪條例》侵占公有財物罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准；郭雪玲與黃清堯則分別以10萬元、20萬元交保，程文杉請回。