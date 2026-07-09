不斷更新／巴威恐登陸12縣市宣布明放颱風假　全台停班停課一覽

▲巴威颱風已經發布海上警報。（圖／中央氣象署）
記者許力方／綜合報導
強颱「巴威」來勢洶洶，中央氣象署今天（9日）傍晚5時30分持續發布海上颱風警報，巴威明（10日）晚至11日（周六）影響最劇烈，其環流範圍寬廣，明晚至11日通過北方海域，路徑可能受地形影響擺盪偏整，甚至不排除登陸，無論如何帶來風雨都很明顯，北北基桃、竹苗、宜花、中投、連江12縣市已宣布明天放颱風假，其餘10縣市則正常上班上課。
全台各縣市明（7/10）停班停課資訊如下：
北部地區
台北市：停班停課
新北市：停班停課
基隆市：停班停課
桃園市：停班停課
新竹市：停班停課
新竹縣：停班停課
中部地區
苗栗縣：停班停課
台中市：7/10 18:00至7/11 24:00停班停課
彰化縣：正常上班上課
南投縣：7/10 18:00至7/11 24:00停班停課
雲林縣：正常上班上課
南部地區
嘉義縣：正常上班上課
嘉義市：正常上班上課
台南市：正常上班上課
高雄市：正常上班上課
屏東縣：正常上班上課
東部地區
宜蘭縣：停班停課
花蓮縣：停班停課
台東縣：正常上班上課
外島地區
澎湖縣：正常上班上課
連江縣：停班停課
金門縣：正常上班上課
▼巴威環流廣大。（圖／中央氣象署）
上線時間19:00
更新時間21:18
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