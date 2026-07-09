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國道明後天擬強風管制　汐五高架等5路段恐封閉

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高公局將針對國道進行強風管制措施。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風明天晚間至周六將帶來劇烈風雨，高速公路局表示，將針對易受強風影響路段採取降低速限、禁止大型車行駛、宣導改道或路段封閉實施管制措施，其中，國道1號汐五高架、五楊高架等5路段不排除進行封閉。

高公局指出，國道部分高架路段受側風影響較明顯，車輛行駛時可能產生偏移；大型車車輛，因受風面積較大，更容易受強風吹襲影響行車穩定。為維護用路人行車安全，將依中央氣象署提供的平均風速及實際天候、路況情形，對易受強風影響路段採取降低速限、禁止大型車行駛、宣導改道或路段封閉等交通管制措施。

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高公局說明，高速公路強風管制路段是依往例風力情形及替代道路條件分為A、B級。A級路段為較易受強風影響，且必要時可能採取禁止大型車行駛或封閉路段；B級路段則以降低速限及宣導建議大型車改道為主。

一、 A級管制路段：
(一) 國道1號汐五高架、五楊高架
(二) 國道1號373K以南至高雄港連絡道
(三) 國道3號燕巢系統交流道以南
(四) 國道5號頭城至蘇澳路段
如平均風速達7級以上、未達8級時，最高速限將降低至時速70公里，並禁止大型車行駛高架路段(國道1號373K以南至高雄港連絡道路段，因原最高速限為時速60公里，屆時最高速限將降低至時速50公里。)平均風速達8級以上、未達10級時，最高速限將降低至時速40公里，並持續禁止大型車行駛。平均風速達10級以上時，將視情形封閉相關路段。

二、 B級管制路段：
(一) 國道3號香山至快官路段
(二) 國道4號清水至豐勢路段
如平均風速達7級以上、未達8級時，最高速限將降低至時速70公里，並宣導建議大型車改道；平均風速達8級以上時，最高速限將降低至時速40公里，並持續宣導建議大型車改道。

高公局提醒，颱風警報期間民眾如確有行車需求，出發前應先查詢高公局網站、高速公路1968 App、警廣電台所發布的最新路況與管制訊息，並預先規劃替代道路。

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