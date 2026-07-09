燒到鋼筋變形！台中建案大火被勒停　都發局會勘驚見滿地易燃物

▲台中南屯區昨（8）日晚間發生一起工地火警，今天市府都發局前往會勘，發現連鋼筋都被燒到變形，滿地易燃物品。（圖／台中市都發局提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中南屯區昨（8）日晚間發生一起工地火警，一棟興建中的建案高空樓層突然冒出熊熊烈火，還伴隨著大量濃煙。台中市都市發展局今(9)日現場聯合會勘，發現工地現場滿地易燃物、垃圾且有菸蒂，防火及滅火設施不足，對承造人及監造人各處新臺幣1萬8000元罰鍰，並勒令停工。

都發局今(9)日說明，經查該工程為地上17層、地下2層之鋼筋混凝土構造建築物，目前施工進度已申報至13樓頂版勘驗完成，起火點位於14樓頂版。為維護公共安全，該局已依規勒令停工，並對承造人及監造人各處新臺幣1萬8,000元罰鍰，後續須通過三階段審查，確認安全無虞後，始得復工。

都發局指出，該案起造人為豐謙建設股份有限公司，承造人為頌揚營造股份有限公司，監造人為建築師許榮江。火災發生時，現場正進行14樓頂版木模組立，混凝土尚未澆置；至於確切起火原因，目前仍由消防局辦理火災原因調查釐清中。

都發局今（9）日10時會同台中市結構工程技師公會、承造人及專任工程人員進行會勘，工地現場多有易燃之廢棄物、垃圾且有菸蒂，無明顯之防火宣導文宣，且防火及滅火設施不足，涉及違反建築法第63條「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」規定，都發局已依同法第89條規定勒令停工，並對承造人及監造人各處新台幣1萬8000元罰鍰。