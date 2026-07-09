巴威颱風逼近！楊文科坐鎮防颱　竹縣預佈抽水機嚴防易淹水區

▲新竹縣長楊文科率縣府同仁盯緊防颱準備。(圖／新竹縣政府提供，下同)

地方中心／新竹報導

巴威颱風正逐步逼近台灣，其外圍環流預計將為北台灣及新竹縣山區帶來不可輕忽的降雨量與強風，新竹縣政府嚴陣以待，今(9日)下午5時災害應變中心三級開設，預計明(10日)上午8時二級開設。新竹縣長楊文科主持防颱整備會議，緊盯縣府各局處、新竹瓦斯公司、台電、自來水公司及新竹後備指揮部等單位防颱工作，嚴陣以待！

▲▼新竹縣政府9日召開防颱會議，由縣長楊文科親自主持。

楊文科在會議中強調，巴威颱風帶來的風力與雨量絕不可輕忽，「防災重於救災，離災優於防災」，楊縣長要求各單位務必縮短反應時間、展現執行力，用最嚴謹的態度做最周全的準備，全力守護縣民的生命財產安全。

楊文科特別指示，務必落實低窪處抽水測試與物資配置、提前布署防汛物資、全面落實渠道清疏、工業區與建築工地防範，其中針對竹北、竹東等轄區內易積淹水地區及地下道，務必配置抽水機組並進行測試。另外提前準備移動式抽水機、沙包等關鍵防汛物資到各高風險點。

因應巴威颱風即將來襲，新竹縣政府工務處已全面啟動風災應變整備工作，嚴密監控全縣道路、橋梁及排水系統，確保縣民生命財產安全。在交通防汛整備方面，工務處採取嚴格預警措施，目前鄉道竹67線2K及竹37-1線3K等2處，因前次災害復建中已實施道路預警封閉，並於官網公告呼籲用路人改道。

針對易淹水車行地下道如竹北中正東路、湖口達生路、新豐大同路等，除請各公所檢修抽排水機外，亦裝設CCTV與水位計即時監測，並落實標準作業程序，必要時將立即進行地下道預警封閉。此外，工務處已預佈4台移動式抽水機，分別置於拔子窟堤防(貓兒錠幹線出海口)2台、鳳山溪支線1台、東科路地下道1台。

工務處也完成豆子埔溪、貓兒碇幹線等區域排水清淤，7月6日起清淤河道長度約1600公尺、清淤2000立方公尺，河道整理1500公尺。日前湖口波羅汶、糞箕窩護岸等四處受損嚴重的潰堤處，已完成緊急放置混凝土塊，防範颱風過境導致災害擴大。

此外，已完成全縣5,350公尺側溝及近6,000公尺雨水下水道清淤。同時結合智慧防災，落實70處下水道水位監測站與8個自主防災社區災前整備。工務處緊急災害小組與各路開口契約廠商已全天候待命，隨時投入搶修，全力將颱風災損降至最低 。

除了易淹水區域的整治，縣府各局處也同步啟動橫向聯繫與應變措施。消防局已完成所有救災車輛、抽水機組及水上救生器材的檢測；針對尖石、五峰等山區，相關局處已通知重機械與搶修廠商提前進駐，必要時將果斷實施「預警性撤離」。

產發處今(9日)執行颱風來襲前木架廣告物巡查拆除工作，共拆除竹北市環北路(1座)、沿河街(1座)、中華路(2座)；湖口成功路(6座)、勝利路(10座)等20座，湖口鄉維德東路近中山路口則有17座已自行拆除完畢。

楊文科特別感謝台電與水公司的風雨無阻，並要求提供即時資訊以利回應縣民需求。颱風期間，警察局將嚴格管制海邊（如新月沙灣）及山區登山口，請民眾切勿前往觀浪或登山。最新防颱、即時颱風動態與停班停課資訊，請至新竹縣防災資訊網（https://www.hsinchu.gov.tw/cp.aspx?n=381 ）或透過縣府官方LINE、臉書查詢。