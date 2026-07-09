快訊／桃機國籍航班周六全面取消　巴威明晚起影響最劇烈

▲國籍航空取消桃園機場周六全數航班。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者周湘芸／台北報導

強烈颱風巴威持續接近，明天至周六晚間影響最劇烈，桃園機場公司今天召開應變會議表示，國籍航空已取消周六（11日）全天航班，其中，中華航空與長榮航空明天晚間6時至下周日（12日）凌晨4時均無航班起降。

機場公司表示，巴威颱風接近，桃園機場已加強防颱準備，包括針對電力、空調、排水、空橋等設施，進行防颱電子巡檢；備妥防汛砂包、防水閘門、抽水機及發電機等防颱物資待命；並於地下道前、中央通道入口及停車場入口等各重要地點加強防護。

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機場公司也說，已要求各工程廠商及監造單位，加重紐澤西護欄、加強牢固施工圍籬，支撐架、防塵網、防墜網等臨時構造物先行移除或加強固定，並妥為固定施工材料、機具等物品。對於可能積水熱點，提前佈設抽水機具，另先行抽乾滯洪池，預為因應風雨。

針對第三航廈主體工程，機場公司表示，已規劃佈設2台100匹馬力抽水機備援，加強相關排水措施，施工用的板材必須先行移除或加強鎖固，以防遭強風吹落。

機場公司表示，目前中華航空與長榮航空明天晚間6時至下周日（12日）凌晨4時沒有航班起降；星宇航空與台灣虎航也確定周六航班全數取消；機場觀景台則自明天晚間6時起預防性關閉。

適逢周末及暑假旅遊旺季，機場公司提醒，旅隨著颱風影響漸增，桃園機場航班起降時間可能提前或延後，後續航班也可能因此遞延，建議出發前向各航空公司確認航班資訊。