殷瑋稱「山蘇從上游沖下來」遭質疑　北市府：是出自學者判斷

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殷瑋稱「山蘇從上游沖下來」遭綠酸　北市府嗆：被台大教授打臉

▲▼台北市政府研考會主委殷瑋。（圖／記者李毓康攝）

▲研考會主委殷瑋。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

先前內湖強降雨淹水後，有民眾發現水溝裡竟長出山蘇，引發熱議，民進黨台北市議員何孟樺今（9日）痛批，北市研考會主委殷瑋竟聲稱，水溝中的山蘇是「山上衝下來的」，難道山蘇會爬牆，這是主張山蘇是《神奇寶貝》的「走路草」？蔣萬安跟殷瑋又再一次用行動證明，台北之所以會淹水成災，「就是因為蔣萬安與殷瑋的政治口水，三年來氾濫成災。」北市府副發言人魏汶萱則說明，「山蘇可能從上游沖下來」根本不是殷瑋自己說的，而是出自專家學者的專業判斷。

魏汶萱說，名嘴周軒稱殷瑋表示水溝位於私地，就代表就與市府無關，完全是刻意斷章取義，事實是殷瑋已多次強調，即使是私人土地，若有清理需求，也可尋求環保局協助。她批評，從南鼠北送、造謠市府防火巷沒清、惡意公開公務員個資，再到移花接木造謠山蘇說，連續大翻車四次的側翼說法，何孟樺怎能毫不查證、盲目跟進，甚至一同造謠傳謠？把台大教授的專業說明刻意扭曲成政治攻擊素材，不求證就開槍，側翼與何議員才真的不要開玩笑了。

魏汶萱也還原兩位專家學者的說法，國立臺灣大學植物病理與微生物學系兼任教授孫岩章說明，通常會影響排水，一定是「大量」的阻塞物才會發生，像是野外常見的大型木材，才有可能真的擋住水流；雜草、山蘇量很少，正常情況體積這麼小不會影響水流。對於網上熱議的一張水溝內山蘇照片，孫岩章也表示，平常看到水溝裡的山蘇都比較小，只有那顆比較大，「我判斷它是從上方流下來可能性比較大，算是特例之一」。

魏汶萱說，國立臺灣大學生態學與演化生物學研究所兼任教授吳俊宗說明，山蘇在一般水溝裡其實是很普遍，只是大部分不會讓它長得很大，在它小的時候就會被清掉，或者被水流帶走，有報導指出水溝出現大山蘇，這是「稀有案例」並不會常發生；山蘇葉子是軟的，即使有雜草，也不會因為它造成阻塞，因為葉子軟，它會順著水流變形，在水溝大多是小型的山蘇，造成水溝阻塞機率幾乎沒有。

魏汶萱指出，專家已經清楚說明，山蘇確實有可能隨大雨從上游沖下，更不會因此成為水溝阻塞的主因。請側翼在造謠前先做好事實查證，也請議員發言前好好篩選資料來源，免得跟著一起大翻車。

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