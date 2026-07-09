雲林長照教學大樓拚補足經費　教育部允全力協助

▲教育部政務次長劉國偉、立委劉建國及台大雲林分院院長馬惠明等人視察斗六長照教學大樓規劃進度。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

因應高齡化社會帶來的醫療與長照需求，台大醫院雲林分院規劃興建斗六長照教學大樓，總經費約26.4億元，目前仍有約9.08億元經費待籌措。立委劉建國今（9）日邀集教育部政務次長劉國偉、高教司專門委員賴冠瑋及台大醫院雲林分院院長馬惠明等人前往視察規劃進度，教育部當場表示，將協助補足經費缺口。

劉建國表示，斗六長照教學大樓不僅是一項公共建設，更是雲林因應高齡化的重要醫療與長照基礎工程。他指出，大樓興建經費仍有9.08億元缺口，過去已多次向中央反映需求，今年4月也曾赴行政院說明，希望爭取中央支持。此次教育部代表到場，並承諾協助補足經費，讓工程向前邁進。

教育部政務次長劉國偉表示，今天與教育部團隊實地了解新建計畫後，認為雲林已設有國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心，未來若結合長照教學大樓，可望進一步整合醫療、長照、教學與研究資源，不僅提升在地照護能量，也有助於推動健康台灣及長照3.0政策。教育部將全力支持地方需求，協助相關建設順利推動。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，台大雲林分院深耕地方22年，目前急重症、癌症及多項專科醫療已具醫學中心水準，近年則將高齡醫學、長照服務及在地老化照護列為重要發展方向。未來長照教學大樓完工後，將成為雲林長照、教學及研究的重要基地，除提升照護品質，也可培育更多醫療與長照人才，帶動相關產業發展，增加在地就業機會。

馬惠明指出，未來結合斗六院區規劃增設182床住宿式長照機構，以及今年5月成立的國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心，可望逐步建構涵蓋醫療、教學、研究及長照服務的完整體系，強化雲林整體高齡照護量能。

劉建國表示，感謝教育部代表行政院及教育部表達支持，承諾協助補足經費缺口，對院方團隊是一大鼓舞，也期盼長照教學大樓能儘速完成行政程序、早日動工，讓雲林建立更完善的醫療、教學與長照服務體系，因應高齡社會帶來的挑戰。

▲與會人員聽取斗六長照教學大樓簡報，了解工程規劃及未來發展藍圖，盼打造雲林長照新基地。（圖／記者游瓊華翻攝）