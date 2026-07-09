長期為噪音衝突！嘉義男把堂哥砍到進加護病房　殺人未遂收押

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義縣新港鄉昨(8)日上午發生一起持刀傷人案，一對毗鄰而居的堂兄弟疑因長期噪音問題爆發衝突，56歲何姓男子一怒之下返回住處，拿出菜刀砍殺63歲的何姓堂哥，所幸鄰居及時發現出面制止，傷者送醫後目前意識清楚，但仍在加護病房觀察，警方訊後依殺人未遂、傷害及違反《家庭暴力防治法》移送嘉義地檢署，檢方稍早聲押獲准。

▲嘉義一名男子因嫌堂哥太吵，竟持刀追砍險釀人命。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

警方表示，昨日上午11時20分接獲報案，指新港鄉三間村發生持刀傷人事件，警方趕抵將頭部遭砍傷的何男送往大林慈濟醫院救治，意識清楚、沒有生命危險，但仍在加護病房接受觀察。

經調查，63歲何姓犯嫌與56歲何姓被害人為堂兄弟，兩人住家相鄰，平時就因噪音問題積怨已久，當天雙方再次發生口角，何男隨後返回屋內拿出菜刀追砍堂哥，鄰居見狀立即上前制止，警方獲報到場處理，並依職權進行緊急家庭暴力通報，協助被害人申請保護令，並向檢方聲請預防性羈押。

由於被害人仍在加護病房治療，其長子已代為對何姓犯嫌提出傷害及殺人未遂告訴，全案依殺人未遂、傷害及違反《家庭暴力防治法》等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦，檢方稍早聲押獲准。