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城鎮韌性演習8月10日登場　雲林同步模擬行動網路受阻情境

▲雲林縣長張麗善主持城鎮韌性（防空）演習現地輔訪會議，要求各單位全面整備，確保演習順利進行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善主持城鎮韌性（防空）演習現地輔訪會議，要求各單位全面整備，確保演習順利進行。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

今年城鎮韌性（防空）演習將於8月10日下午2時30分至3時同步在中部地區登場，涵蓋苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義市及嘉義縣。雲林縣長張麗善今（9）日在雲林縣警察局主持防空演習現地輔訪會議，邀集中央及地方相關單位共同研商演習細節，並要求各局處全面整備，落實防空避難設施檢整與宣導工作。

今天會議由國防部全民防衛動員署、國家通訊傳播委員會（NCC）及內政部警政署民防指揮管制所派員到場指導，包括國防部全民防衛動員署李駿賢上校、NCC專員張紹庭及警政署民防指揮管制所警務員楊建軍均出席，除縣府各局處、警消及相關單位外，也邀請各鄉、鎮、市、長及村里長參與，希望透過面對面溝通，讓演習政策及執行措施深入基層。

今年演習除延續「防空警報傳遞與發放」、「人車疏散避難」、「交通及必要管制」等重點項目外，NCC也將於演習期間同步模擬「行動網路受阻」情境，藉此驗證在通訊受影響時，各項應變與指揮機制是否能正常運作，進一步提升整體城鎮韌性。

會中由國防部全民防衛動員署說明今年防空演習政策及執行重點，並針對地方執行可能遭遇的問題逐一說明，協助各單位釐清疑義，希望讓各項防空管制作為與應變措施更加完善，確保演習順利推動。

雲林縣警察局也向與會人員說明演習時間、實施方式、交通管制及違反演習規定的相關罰則，同時提醒民眾可利用電腦或手機下載「警政服務APP」、「消防防災E點通APP」及「雲林幣扭一下APP」，或透過雲林縣警察局全球資訊網及雲林縣防災資訊網，事先查詢住家、工作地附近的防空避難處所位置，並請各村、里長持續向居民加強宣導演習資訊，提高民眾防災意識。

張麗善表示，防空演習不只是例行演練，更是全民防衛的重要一環。她要求各業管單位持續落實防空避難設施清查與維護，確保各避難場所均維持可供使用狀態，也提醒縣民建立「居安思危」觀念，平時就應熟悉鄰近防空避難設施位置及空襲避難方式，才能在緊急狀況發生時迅速應變。

她也指示各局處持續透過有線電視、廣播電台、官方網站、臉書、LINE、Instagram等多元管道加強宣導，讓更多民眾了解演習內容及配合事項。張麗善強調，只要事前做好充分準備，就能有效降低災害發生時的人命傷亡及財產損失，也再次呼籲縣民，8月10日下午2時30分至3時演習期間，務必配合各項交通及疏散管制措施，共同完成城鎮韌性演習。

▲雲林縣長張麗善主持城鎮韌性（防空）演習現地輔訪會議，要求各單位全面整備，確保演習順利進行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善主持城鎮韌性（防空）演習現地輔訪會議，要求各單位全面整備，確保演習順利進行。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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