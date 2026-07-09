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被指幫業者說話！桃園市府不忍了　嗆：石崇良失職失格不適任

▲針對衛福部長石崇良今日在院會刻意曲解桃園市副市長王明鉅在行政院發言，桃市府下午回應，認為已失職不適任。（資料照／市府新聞處提供）

▲針對衛福部長石崇良今日在院會刻意曲解桃園市副市長王明鉅在行政院發言，桃市府下午回應，認為已失職不適任。（資料照／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對衛福部長石崇良今（9）日在院會上刻意曲解桃園市副市長王明鉅發言內容，企圖製造桃園市府替問題油品業者說話之錯誤印象，桃園市政府下午嚴正駁斥指出，「副市長王明鉅代表市府出席行政院會，是具醫師背景，院會發言從頭到尾都聚焦食品業者依法應負自主管理責任，以及中央應建立完善檢驗與恢復上架機制，但部長卻刻意扭曲專業建議，帶風向曲解地方政府用意，企圖轉移外界對中央食安管理失靈之質疑，如此失職、失格作法，明顯已不適任肩負全民食安把關的重責大任」。

王明鉅表示，今日在行政院會中發言訴求主要包括：一，要求中央說明中聯油脂的自主管理是否落實？以及中央主管機關的規範與查核是否到位？二，面對大規模預防性下架後，經檢驗合格商品，中央是否有重新上架機制？這些都是中央政府面對食安事件應該回答的核心問題，不應被簡化地方政府為替業者關切重新上架。

王明鉅指出，依據「食品安全衛生管理法」第七條明文規定，食品業者必須落實自主管理，相關的自主管理規範與標準皆是由中央主管機關所訂定。故要求中央說明本次事件真正的源頭中聯油脂，到底落實哪些自主管理措施，其出產油品所做的自主檢驗頻率與項目，是否真正符合中央規定。

王明鉅認為，基於科學檢驗與維護產業公平性，目前市面上配合政策遭預防性下架產品數量龐大，其中包含極大量消費端終端產品。市府初衷是要求中央說明，若這些終端產品經正確檢驗確認合乎規定、未含致癌物，未來是否能有明確機制還給無辜產品清白。但現實是，目前中央的檢驗量能極度匱乏，一天僅能處理十幾件，面對高達數萬公斤的下架數量根本是杯水車薪。

市府強調，王副市長在院會提出的是食安管理的專業建議，關心的是中央如何落實監督責任、如何完善檢驗制度、如何讓確認安全的產品恢復正常流通，從未替任何業者辯護，石部長身為同樣具有醫師背景中央主管機關首長，理應尊重專業、據實轉述院會討論內容，卻刻意扭曲發言內容，將地方政府關心食安制度建議操作成替廠商說話，嚴重誤導社會，更令人遺憾。呼籲行政院，可以公布會議錄音，讓外界公評，若中央主管機關首長面對重大食安危機仍以政治攻防取代專業治理，證明無法重建民眾信心，已不適任當前之職務。

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