　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

快訊／「巨浪告警」國家警報響！4縣市沿海防6公尺浪高

▲▼4縣市沿海鄉鎮發布巨浪告警。（圖／取自災防中心網站）

▲巨浪告警。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

中央氣象署傍晚5時52分針對4縣市發布巨浪告警，受颱風影響，今(9日)晚至明(10日)晨有危險巨浪發生的機率。氣象署提醒，請立即遠離沿岸，勿前往海邊觀浪，並儘速離開海堤、河口、港區及沿岸道路等高風險區域。

巨浪警戒區域：
<屏東縣>--恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉
<宜蘭縣>--蘇澳鎮、五結鄉、南澳鄉
<花蓮縣>--花蓮市、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、豐濱鄉、秀林鄉
<台東縣>--台東市、成功鎮、卑南鄉、東河鄉、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉、綠島鄉、達仁鄉、蘭嶼鄉

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼巨浪告警。（圖／氣象署提供）

▲巨浪告警。（圖／氣象署提供）

根據氣象署觀測，巴威颱風傍晚5時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約 870 公里之處，以每小時17轉25公里速度，向北北西轉西北進行，近中心最大風速每秒 51 公尺（約每小時 184 公里），相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 63 公尺（約每小時 227 公里），相當於 17 級風以上，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里。

氣象署今日下午5時30分持續發布海上颱風警報，今天晚間北部、宜蘭開始有降雨出現，明晚至周六影響最劇烈，颱風接近過程中，路徑可能受地形影響擺盪偏整，甚至不排除登陸。

另外，今、明天北部、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪將逐漸增大至3公尺以上，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有6公尺以上巨浪。

氣象署指出，明天風力逐漸增強，明晚間至周六各地有9至11級強陣風，桃園以北、宜蘭、蘭嶼及綠島更有12級以上強陣風。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／巴威陸警範圍擴大5縣市　北北基均入列
未達標卻放颱風假挨酸：又要選舉了　兩派吵翻
《戲說台灣》驚見正妹YTR！　本尊發聲認：第一次好緊張
明天颱風假機率　巴威最新風雨評估6縣市達標
李多慧買「防颱糧食」　到賣場後直接決定回家
氣象粉專：巴威颱風「有機會二次增強」　軌跡再北修

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

快訊／巴威陸警範圍擴大5縣市　北北基均入列

巴威颱風假最慘第一名　「普天同慶」他卻在哀號

LIVE／巴威陸警「午後風雨越明顯」　氣象署最新說明

女求醫劉偉民術後腸穿孔、裝人工肛門　8年後再挨刀

台灣西側出現1條雲線！　鄭明典解析

明天颱風假機率　巴威最新風雨評估6縣市達標

風雨未達標放颱風假挨酸「又要選舉了」　兩派吵翻

巴威陸警新北宜花警戒！　氣象署最新說明：總雨量上看900毫米

氣象粉專：巴威颱風「有機會二次增強」　軌跡再北修

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

蹦闆傍晚移送桃檢！被拘提後首度曝光　坐車內不發一語

囂張討債引爆掃黑！鍾小鍾、大哥移送…蹦闆留下原因曝光

萬美玲親上火線護佀廣洋　稱兒「絕不會傷害別人」　退選問題一句「不要問」炸鍋

霸道小狗上線！汪享受摸摸　見手一離開秒抓回：不准停

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

快訊／巴威陸警範圍擴大5縣市　北北基均入列

巴威颱風假最慘第一名　「普天同慶」他卻在哀號

LIVE／巴威陸警「午後風雨越明顯」　氣象署最新說明

女求醫劉偉民術後腸穿孔、裝人工肛門　8年後再挨刀

台灣西側出現1條雲線！　鄭明典解析

明天颱風假機率　巴威最新風雨評估6縣市達標

風雨未達標放颱風假挨酸「又要選舉了」　兩派吵翻

巴威陸警新北宜花警戒！　氣象署最新說明：總雨量上看900毫米

氣象粉專：巴威颱風「有機會二次增強」　軌跡再北修

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

快訊／巴威陸警範圍擴大5縣市　北北基均入列

姆巴佩神跑位拉開勝利之門　登貝萊感謝助攻：射門路線空了

資深電影人驚傳「出國失聯7天」！進商場後人間蒸發　家屬跨國急求助

巴威颱風假最慘第一名　「普天同慶」他卻在哀號

LIVE／巴威陸警「午後風雨越明顯」　氣象署最新說明

女求醫劉偉民術後腸穿孔、裝人工肛門　8年後再挨刀

美完成航空業國安調查！　川普「暫緩課徵」商用飛機新關稅

台灣西側出現1條雲線！　鄭明典解析

只要兩句話能快速存下一桶金！隱藏在「集點卡」中的心態秘密

【很有禮貌XD】舅舅請客吃飯...妹妹3次90度鞠躬道謝誠意滿滿！

生活熱門新聞

巴威3關鍵拐彎？變身失敗暴風掃台灣

12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

快訊／中颱巴威05:30陸警　3縣市警戒

LIVE／巴威最快半夜發陸警　納北台5縣市

明天氣好為何放颱風假？氣象署解答

巴威缺角還是很巨大！路徑北偏變慢了

更／巴威不排除登陸　全台停班課一覽

才宣布放颱風假　台北高鐵站南下塞爆

巴威最新路徑擺盪　北部陸地恐觸10級暴風圈

李富城：巴威要帶來「嚴重災害」機會不大

明天颱風假機率　巴威最新風雨評估6縣市達標

台中停班課達30小時　中市府說明

巴威陸警新北宜花警戒！　氣象署最新說明

氣象粉專：巴威颱風「有機會二次增強」　軌跡再北修

更多熱門

相關新聞

台鐵全線653班大改點！交通新制7/1上路　巨浪國家警報啟用

台鐵全線653班大改點！交通新制7/1上路　巨浪國家警報啟用

交通部今（24日）公布交通7月新制，台鐵7月1日起全線大改點，有653列次調整行車時刻，其中有313班次改點調整超過5分鐘以上；氣象署也將正式啟用「巨浪告警」災防告警細胞廣播服務，針對浪高6公尺以上的危險巨浪之沿海鄉鎮發布國家級警報。

花蓮巨浪告警廣播演練　5/18收到警報勿驚慌

花蓮巨浪告警廣播演練　5/18收到警報勿驚慌

關鍵字：

巨浪告警

讀者迴響

熱門新聞

巴威3關鍵拐彎？變身失敗暴風掃台灣

12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

快訊／中颱巴威05:30陸警　3縣市警戒

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

新光三越、SOGO共37間百貨明停業

快訊／網紅「蹦闆」70萬交保！

LIVE／巴威最快半夜發陸警　納北台5縣市

明天氣好為何放颱風假？氣象署解答

巴威缺角還是很巨大！路徑北偏變慢了

更／巴威不排除登陸　全台停班課一覽

才宣布放颱風假　台北高鐵站南下塞爆

AV女優宣布結婚　帥老公罕露臉

蔣萬安宣布放颱風假沒PO照　5萬人熱議

巴威最新路徑擺盪　北部陸地恐觸10級暴風圈

《戲說台灣》驚見正妹YTR！　釣出本尊現身

更多

最夯影音

更多
明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答
毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面