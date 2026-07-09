快訊／「巨浪告警」國家警報響！4縣市沿海防6公尺浪高

▲巨浪告警。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

中央氣象署傍晚5時52分針對4縣市發布巨浪告警，受颱風影響，今(9日)晚至明(10日)晨有危險巨浪發生的機率。氣象署提醒，請立即遠離沿岸，勿前往海邊觀浪，並儘速離開海堤、河口、港區及沿岸道路等高風險區域。

巨浪警戒區域：

<屏東縣>--恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉

<宜蘭縣>--蘇澳鎮、五結鄉、南澳鄉

<花蓮縣>--花蓮市、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、豐濱鄉、秀林鄉

<台東縣>--台東市、成功鎮、卑南鄉、東河鄉、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉、綠島鄉、達仁鄉、蘭嶼鄉

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▲巨浪告警。（圖／氣象署提供）

根據氣象署觀測，巴威颱風傍晚5時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約 870 公里之處，以每小時17轉25公里速度，向北北西轉西北進行，近中心最大風速每秒 51 公尺（約每小時 184 公里），相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 63 公尺（約每小時 227 公里），相當於 17 級風以上，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里。

氣象署今日下午5時30分持續發布海上颱風警報，今天晚間北部、宜蘭開始有降雨出現，明晚至周六影響最劇烈，颱風接近過程中，路徑可能受地形影響擺盪偏整，甚至不排除登陸。

另外，今、明天北部、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪將逐漸增大至3公尺以上，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有6公尺以上巨浪。

氣象署指出，明天風力逐漸增強，明晚間至周六各地有9至11級強陣風，桃園以北、宜蘭、蘭嶼及綠島更有12級以上強陣風。

