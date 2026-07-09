強颱巴威逼近！多良車站大浪翻湧　遊客站觀景台搶拍

▲強颱巴威外圍環流影響，台東多良車站海面浪況明顯變大。（圖／翻攝自YouTube／Amazing Taitung 台東就醬玩）



記者楊庭蒝／綜合報導

強颱巴威持續逼近台灣，中央氣象署已經發布強颱巴威海上警報，預估明（10）日發布陸上颱風警報。今（9）日台東、蘭嶼等東部海域觀測浪高已達4至6公尺，東部各地如三仙台、多良車站都出現了觀浪人潮。海巡署也特別提醒民眾務必遠離海邊、港區、防波堤及易受浪潮影響區域，切勿戲水、觀浪。

從YouTube頻道「Amazing Taitung台東就醬玩」直播台東多良車站的即時影像可以看見，雖然今天是陽光明媚的好天氣，但直播畫面中的浪潮已經明顯變大，一波波白浪不斷拍打岸邊，浪花甚至一路延伸到靠近鐵道路基下方的海岸線，與平時平靜的海面相比，海象明顯受到颱風外圍環流影響。

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畫面中也可見，多良車站觀景平台仍有不少遊客停留，不少人撐傘遮陽、站在欄杆旁觀看海浪，也有人拿起手機拍攝海景。由於多良車站位處山海交界，視野遼闊，平時就是台東熱門觀光景點，不過隨著巴威逐漸靠近，東部沿海長浪及風浪將越來越明顯，民眾若為了拍照或觀浪靠近海邊，恐怕相當危險。

中央氣象署表示，巴威颱風目前位置大約在台灣東南東方大約900公里左右的海面上，持續以每小時15到20公里的速度朝台灣方向前進；其暴風圈將在明天逐漸影響台灣地區，各地風力會逐漸增強，颱風中心可能從台灣北部海面通過，此時基隆北海岸區域近中心的強風將會非常猛烈。

氣象署指出，各地風力將逐漸增強，明天白天各地沿海將出現8到10級以上強陣風，晚間到周六白天各地可能會出現9到11級強陣風，桃園以北、宜蘭地區、馬祖、蘭嶼以及綠島，甚至有12級強陣風的機會。東部、東南部沿海及恆春半島也要留意長浪，海邊活動風險升高。

雨勢部分，明天白天北部地區、宜蘭山區就有可能出現局部性豪大雨，明天晚上到周六白天雨勢最明顯。在颱風尚未通過北部海面前，台灣附近大致吹偏西北風，北部山區、中部山區可能會有豪雨等級以上降雨；颱風中心逐漸通過後，風向轉為偏西風到西南風，中南部也可能出現局部性豪大雨。