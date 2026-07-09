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高雄榮總首創「醫療型T-CERT」　3天密集特訓圓滿結訓

▲▼高雄市消防局與高雄榮總共同培訓1支民間自主緊急應變隊（T-CERT）」。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市消防局與高雄榮總共同培訓1支民間自主緊急應變隊（T-CERT）」。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市自主防災戰力迎來歷史性突破！高雄市政府消防局積極推動「115年度臺灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」培訓，今年迎來最強新血——南台灣核心醫學中心「高雄榮民總醫院」。高榮此次打破傳統，成為高雄市首支「醫療機構類型」的T-CERT隊伍。24名醫護與行政夥伴在歷經為期3天、總計24小時的密集魔鬼訓練後，於昨（8）日正式結訓，宣告港都關鍵關鍵醫療防線再添鐵壁！

震災、火災等大型災難發生時，醫療院所往往是市民求生與救治的最後避風港。然而，在公設消防力抵達前的「災害初期黃金時間」，醫院如何自救並維持運作，成為極大考驗。高雄榮總看準此關鍵，由主任秘書黃鴻基親自掛帥，召集院內24名跨部門精銳夥伴，全力投入T-CERT輕型救援、緊急救護及初期滅火等專業培訓。

▲▼高雄市消防局與高雄榮總共同培訓1支民間自主緊急應變隊（T-CERT）」。（圖／記者吳世龍翻攝）

消防局表示，高榮本身就擁有完善的「醫院緊急應變指揮體系（HICS）」，這次引進T-CERT制度，等於是將防災能量直接「升級並深度整合」。未來一旦面臨突發災害，這支「白衣軍團」將能迅速發揮橫向聯繫與縱向調度，在第一時間發揮關鍵自救功能，確保在戰時或災時醫療運作「零中斷」，全力死守傷患與就診民眾的生命安全。

高雄市消防局簡任技正黃楓森對此寄予厚望，他強調，高雄榮民總醫院T-CERT的成軍，無疑是為高雄市的關鍵防災能量注入一劑強心針。高榮隊伍在災害初期就具備強大的「自助與互助」能力，不僅能降低院內傷害，更能與公設消防力跨單位整合。這支鋼鐵醫療生力軍的加入，將共同為港都創造出更具韌性的防災家園，守護市民到最後一刻。

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