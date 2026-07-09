催討債務虐死人　焚屍失敗竟將屍體藏冰櫃丟棄！3煞二審加重判

▲基隆陳姓男子虐死欠債的老翁，將屍體塞入冰櫃後棄屍。此為示意圖。（AI協作圖／記者吳銘峯製作，經編輯審核）

記者吳銘峯／台北報導

基隆男子陳張成因與趙姓老翁有債務糾紛，2024年11月底擄走趙翁，並與江姓、吳姓2名同夥，將趙翁囚禁、虐打，2天後趙翁遭虐死。陳男等人先將屍體塞進冰櫃載到山區，一開始打算先以乙炔焚燒屍體，但並未成功；眾人最後將冰櫃棄置在山上而離去。一審將陳男等人判刑11到12年不等刑期，案經上訴，高等法院二審加重改判11年8月到13年4月不等刑期。可上訴。

判決指出，陳男與趙翁有300萬債務糾紛，2024年11月27日中午，在基隆火車站南站廣場巧遇趙翁，陳男隨即上前控制趙翁，並連繫吳姓、江姓2名同伴前來，並將趙翁押至七堵住處。

3人開始凌虐趙翁，要求他償還債務。期間包含逼迫趙翁補辦身分證、健保卡，並辦理土地過戶事宜，到胞兄家取款等行動，但均未能取得金錢。而趙翁被拘禁期間，除如廁外，僅能坐在室內狹小空地上，夜間亦僅能躺臥於同處休憩，期間均無法自由活動；還不時遭眾人訓斥或以徒手、熱熔膠條毆打。趙翁遭眾人毆打凌虐2天半後，11月30日晚間11點30分左右，在陳男住處客廳中死亡。

眾人打算棄屍，於是開來貨車，一開始將趙翁屍體棄置在新北市平溪山區。後來因為屍體發出惡臭，眾人擔心事跡敗露，於是又開著貨車載著空的廢棄冰櫃，將趙翁屍體塞進冰櫃裡，把屍體載回七堵山區。眾人打算以乙炔燒毀屍體，但並未成功；最後眾人僅將冰櫃棄置山區後就離開。有同夥因為良心過不去，數日後向警方自首，警方循線逮捕陳男等人，並尋獲屍體。全案依照「妨害自由致人於死」、「毀壞屍體」等罪嫌，提起公訴。

一審法院將陳男重判有期徒刑12年，江男判刑11年、吳男判刑11年6月。案件上訴第二審，高等法院審理後，認為全案應構成刑責較重的「三人以上私行拘禁致死罪」，因此改將陳男判處有期徒刑13年4月、江男判刑11年8月、吳男判刑12年8月。