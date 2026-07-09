快訊／強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

記者鄭佩玟／台北報導

強颱巴威逐漸接近，中央氣象署下午2點半發布海上颱風警報，將台灣東北部、東南部海面及巴士海峽納入警報範圍，同時調升120小時颱風暴風侵襲機率，桃園以北及宜蘭飆到100%。台北市今（9日）晚間表示，台北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，考量為25年來最大的颱風，恐有致災之虞，且讓民眾做好防颱準備，並經基北北桃共識，宣布明日各機關學校停止上班及上課。

▲強烈巴威颱風持續進逼，氣象署估計巴威路徑還是會朝台灣北部。（圖／記者周宸亘攝）