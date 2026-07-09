巴威逼近！台電高雄區處急修樹防颱　27台工程車、153人待命

▲強颱巴威逼近！台電高雄區處總動員戒備。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受強烈颱風巴威及其外圍環流影響，氣象預報預測颱風路徑以「通過東北角近海」機率為最高，並於7月10日至11日影響最為顯著。因應颱風可能帶來的影響和災害，台電高雄區處昨(8)日召開「颱風災害整備會議」並全力戒備，共整備153位工程人員、27輛工程車、16輛吊臂車、23輛昇空車、22台發電機、26台抽水機備戰防颱。

台電高雄區營業處表示，台電全力進行防颱整備，除加強樹木修剪外，另針對轄區內各變電所進行巡視，也特別針對較低漥地區的變電所做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。

▲ 台電高雄區處於轄內進行樹木預防性修剪，以避免樹竹碰觸線路造成停電事故。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電提醒，民眾須即早做好防颱準備，用戶應於配電場所或大樓地下配電室等有淹水之虞場所，備置防範水患因應措施，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備。

此外，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電。請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物以及修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

▲台電高雄區處於變電所安裝防水閘門進行颱風整備。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。

如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，也可下載「台灣電力APP」，隨時通報停電訊息，請民眾多加利用。