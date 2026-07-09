北檢選舉查察　防敵對勢力「資助遷戶籍」介選

▲台北地檢署檢察長王俊力率隊到台北市警局文山二分局舉辦選舉查察座談。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署9日到文山第二分局舉辦選舉查察座談，北檢檢察長王俊力分析轄區過往妨害選舉案例，提醒檢察機關查緝選舉賭盤案件，並注意境外勢力以資助虛偽遷徙戶籍等方式，介入今年底的地方公職人員大選，確保選舉公正與公平。

這場座談會由王俊力率選舉查察執行秘書主任檢察官李仲仁、檢察官蕭永昌、魏子凱參與，由台北市警察局長林炎田率業務主管、文山二分局及所轄派出所主管人員報告轄區選情分析，及查賄部署等進行報告，王俊力期勉警察機關，應清查轄區地下賭博場所，並規劃專責人員對於可能出現網路賭博網站進行巡邏查緝，嚴查重懲選舉賭盤。

王俊力強調，文山二分局轄區以往歷次選舉中，曾發生數起境外勢力介選情形，不論以招攬旅遊形式、資助虛偽遷徙戶籍，或依指示發表妨害特定候選人言論等不法介選態樣，一開始外觀不易察覺，透過溯源追查過程，方能窺見幕後黑手。

特別是近年境外敵對勢力持續加大滲透力道或透過跨境鎮壓等方式，對我國內政增加不同層面干預，王俊力認為，本次地方公職人員選舉面臨此嚴峻情勢，更應審慎以對，溯源追查有無滲透來源蹤跡，澈底斷絕境外勢力介選。