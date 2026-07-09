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從反針孔到AI巡檢　台中旅館公會邀專家談住宿安全新思維

▲課程透過案例分析與實務分享，協助旅館業者建立完善的反偷拍、隱私保護及危機處理機制。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲課程透過案例分析與實務分享，協助旅館業者建立完善的反偷拍、隱私保護及危機處理機制。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

人工智慧快速發展，旅宿產業也迎來新一波管理革新。除了提供舒適住宿空間與優質服務，如何保障旅客隱私、安全及個人資料，已成為業者不可忽視的重要課題。台中市旅館商業同業公會近日邀請旅宿經營管理實務專家胡智鈞，以「提升住宿安全及資料保護－反針孔管理與隱私維護實務」為題進行專題分享。

胡智鈞指出，近年全球旅宿業陸續發生偷拍設備藏匿客房、旅客個資外洩、信用卡資料遭竊，以及社群媒體負評迅速擴散等事件，住宿安全的定義早已超越消防設備與門禁管理，必須延伸至旅客隱私保護、數位資訊安全及品牌信任管理等面向，才能因應新時代挑戰。

他表示，偷拍設備近年愈來愈微型化，不僅增加巡檢難度，也考驗旅館管理能力。隨著AI技術日益成熟，旅宿業管理模式也應同步升級，除建立完善的反針孔巡檢制度外，更應導入數位化管理流程、強化個人資料保護機制，並建立完整危機處理標準作業程序（SOP），才能有效降低營運風險，提升旅客住宿信心。

課程內容涵蓋反針孔設備辨識技巧、客房巡檢流程、旅館個資保護、住宿安全風險分析、危機事件處理，以及AI在旅宿安全管理上的實際應用。胡智鈞透過大量國內外案例分析及實務經驗分享，引導旅館經營者從制度面重新檢視安全管理流程，建立更完整的風險管理觀念。

胡智鈞認為，旅宿產業已正式邁入AI管理時代，未來飯店競爭力已不再只是豪華裝潢或硬體設備，而是制度、企業文化與科技應用的整合能力。他指出，AI可應用於異常行為分析、旅客評論情緒監測、客訴預警、巡檢數位化及標準作業管理，不僅提升營運效率，也有助於降低人為疏失，進一步強化住宿安全。

現任台中芭蕾城堡酒店營運長、日月町複合式商場營運長，同時也是台灣輕奢旅宿萃創辦人的胡智鈞，深耕旅宿管理超過20年，近年積極推動AI導入飯店營運、客服管理、評論分析、教育訓練及營收管理，並受邀至各地旅館公會、觀光單位及企業分享AI旅宿管理實務。

胡智鈞強調，真正的五星級服務，不只是提供舒適整潔的住宿空間，更重要的是讓旅客從入住到離開，都能感受到安全與信任。他認為，住宿安全不是一次性的設備採購，而是一套需要長期落實的管理制度與企業文化，更將成為未來旅宿品牌最重要的核心競爭力。

台中市旅館商業同業公會表示，希望透過此次課程，協助旅館業者掌握住宿安全最新趨勢，提升風險管理能力，共同打造更完善、更值得旅客信賴的住宿環境，持續提升台灣旅宿產業整體服務品質與安全標準。

 

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