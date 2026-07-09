幕後／跨國鎮壓協力者曝光！　中國裔男以結婚為由來台涉監控民團

▲一位統促黨幹部王雲波，涉及長期監控民運團體、自由派學者及來台港人，正是典型的跨國鎮壓的在地協力者。（圖／翻攝自社群平台，下同）



記者陶本和／台北報導

知名媒體人矢板明夫近日遭持香港護照的中國籍男子攻擊，總統府認定，這是中國《民族團結進步促進法》7月1日生效後，首起跨國鎮壓案；事實上，這也是首件來台施暴歹徒被逮補的首例，而類似事件在台灣是否有協力者參與，也成為討論焦點。一位熟悉安全事務的知情人士向《ETtoday新聞雲》記者踢爆，一位統促黨幹部王雲波，是以結婚為由來台，取得我國國籍，但卻長期涉及監控民運團體、自由派學者及來台港人，正是典型的跨國鎮壓的在地協力者。

事實上，在矢板明夫遭到攻擊之前，類似「跨國鎮壓」的案例已不是新聞，從香港民運人士湯偉雄道館遭潑漆，銅鑼灣書店負責人林榮基，不久前我國立委沈伯洋遭中共公布住所、公開威脅「全球抓捕」等，都是相關案例。

這位人士向《ETtoday新聞雲》記者表示，近年在聲援中國民主運動的相關場合中，一位以結婚為由入籍台灣的中國男子王雲波，就多次出現在現場發送攻擊民團的傳單，並以手機等器具側錄相關活動，監控現場的成員。

根據相關團體人士循線了解，這位王姓中國裔男子，同時還是「中華統一促進黨」田單黨部副主委，並且是組織暴力行動的「捍衛隊」成員。

該位人士表示，統促黨長期以來，廣為人知的是，他們是協力中國相關跨國鎮壓行動的紅色協力者，這位透過結婚方式拿到我國國籍的王姓男子的行徑與企圖，極不單純，也極具風險。

相關單位也早已有蒐整王雲波的資訊，他在中國微博開設「中華統一促進Dang波波」、「山東人在台灣王雲波」等帳號，發文內容清一色是否定台灣民主自由，推崇中共體制及威權領導者，甚至對統促黨暴力行為表達讚許。

舉例而言，例如2019年香港運動期間，台灣民間團體辦理「929台港大遊行：撐港反極權」，時任統促黨地方黨部主委胡志偉等人，就策劃以支持香港民主的藝人何韻詩為攻擊對象，透過LINE群組「康樂活動」聯繫，分工備齊餿水袋、水球、尿液袋、水槍及紅漆，由胡志偉親自對何韻詩潑灑紅色油漆，最後遭檢方依強制罪、公然侮辱、毀損、違反集會遊行法等罪起訴後判刑。

當時此一事件引發了國人撻伐，這位王雲波在網路上截圖該案新聞標題「統促黨主委涉案-何韻詩被蒙面男潑油漆 警現場扭逮胡姓及梁姓男子送辦」發表於微博，並寫下「志偉哥幹的好，幹的棒、幹的呱呱叫」。

相關單位人士表示，王當時所使用的便是華為手機，並且是連接中國移動網路發文。他說，從網路公開資訊以及民團活動的現場目擊，就可以查詢到王的協力情形，他以中配身分，長期加入意識形態鮮明的黑幫政黨，攻擊台灣民主自由，挑弄社會仇恨對立，後續更為社會帶來難以想像的不確定風險。