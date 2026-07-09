批沈伯洋收國外資金挨告「北院今判免賠」　傅崐萁回應了

▲傅崐萁。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前指控民進黨立委沈伯洋收受國外資金、在台美兩地擁多筆房產，沈伯洋提起民事訴訟，向傅崐萁求償100萬元，台北地方法院今（9日）判決駁回其請求，無須負擔賠償責任。對此，傅崐萁表示，這不只是他個人的勝利，更是言論自由、國會監督權的重要勝利。立委基於公共利益所提出的監督、質疑與評論，不應動輒被司法手段打壓，更不能把法院當成政治鬥爭工具。奉勸沈伯洋，少一點政治操作，多一點接受監督。你天天檢驗別人、抹紅別人，卻不能接受社會檢驗自己，這不是雙標，什麼才是雙標？

傅崐萁強調，身為在野黨立委，監督的是涉及公共利益的事項。當時相關言論並非憑空捏造，而是基於公開資訊、媒體報導、相關人士公開發言及其他可取得資料所提出質疑，並非毫無依據地惡意攻擊。

傅崐萁表示，反觀沈伯洋長期高舉「民主」、「反滲透」的大旗，卻對外界針對其所主持或參與團體的境外資金來源、組織運作及相關公共議題的質疑，一律以提告回應。

傅崐萁說，今天法院未採納沈伯洋要求傅崐萁負擔民事賠償的主張，這代表公共議題的討論，不應因政治人物感到不滿，就遭到寒蟬效應式的司法追殺。

傅崐萁強調，在此奉勸沈伯洋市長參選人，少一點政治操作，多一點接受監督。你天天檢驗別人、抹紅別人、審判別人，卻不能接受社會檢驗自己，這不是雙標，什麼才是雙標？

傅崐萁說，真正令人憂心的是，民進黨近年來不斷將司法作為政治攻防工具。只要有人提出質疑，就貼標籤、提告、要求鉅額賠償，企圖讓監督者噤聲。這種「以訟代辯」的政治文化，不僅無助於釐清真相，更會傷害台灣最珍貴的言論自由。

國民黨立院黨團強調，將持續善盡監督職責，面對任何涉及國家安全、公共利益及人民知情權的重要議題，都會堅持追根究柢，不因政治壓力而退縮，更不會因民進黨慣用的司法手段而噤聲。

國民黨立院黨團表示，民主社會需要的是更多真相、更多監督，而不是更多訴訟。今天法院的判決，也再次提醒所有人，司法不是政治打手，更不是箝制不同意見的工具。