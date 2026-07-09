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賴瑞隆公布「雄青五力」政策挺高雄青年　轉正獎勵最高1.5萬

▲▼ 賴瑞隆公布「雄青五力」政策挺高雄青年　提轉正獎勵最高1.5萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴瑞隆公布「雄青五力」政策挺高雄青年。（圖／賴瑞隆競選辦公室提供，下同）

地方中心／高雄報導

高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（9）日出席全國創新創業總會南部地區委員會講座活動，與在地新創夥伴深度交流，並提出橫跨學青及社青需求的政見「南方有夢：雄青五力旗艦計畫」，挺青年、拚未來，將高雄打造成最支持青年的城市。

賴瑞隆表示，青年是高雄下一階段發展最重要的力量，該願景從職涯力、國際力、創業力、安居力、溫暖力五大面向出發，延續陳其邁市長施政基礎，進一步建構更完整的支持網絡。

▲▼ 賴瑞隆公布「雄青五力」政策挺高雄青年　提轉正獎勵最高1.5萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中，「職涯力」將在市府的方向上升級推動「大港青年實習計畫2.0」，建立從校園接軌職場的一條龍制度，並於四年內逐年擴大規模，目標將現行的媒合數翻倍，也會呼應高雄產業結構，以科技產業與傳產並濟，協助更多年輕人畢業前累積經驗，亦讓企業提早培育人才。

賴瑞隆也細膩提出轉正獎勵階梯化設計，除了現行一般產業轉正留任滿3個月發給1萬元獎勵金，更首創針對進入傳統製造、在地零售餐飲、文創青創等產業者，再加碼5千元，合計最高1.5萬元，達成企業與青年雙贏。同時推動依距離給予1至2千元的通勤補助，照顧跨區實習生，兼顧交通平權。

▲▼ 賴瑞隆公布「雄青五力」政策挺高雄青年　提轉正獎勵最高1.5萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

在「國際力」方面，賴瑞隆將推動「高雄青年海外圓夢國際交流補助」，呼應中央計畫的地方獎勵，對象從現有的高中職生，擴大到大專院校學生，支持海外實習、國際志工、產業參訪與創業展會，並採分流設計、擴大名額，讓人人都有機會登上世界舞台，也把世界經驗帶回高雄，實現「南方崛起，邁向國際」的目標。

▲▼ 賴瑞隆公布「雄青五力」政策挺高雄青年　提轉正獎勵最高1.5萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對「創業力」，賴瑞隆表示，在透過「一機場三中心」政見完善整體產業環境之外，接下來會推動「青年創業加速行動」，從點子驗證、共享空間、導師陪跑、品牌行銷到資金對接，建構「創業全週期支持系統」，成為最堅強後盾，也將以「跨界加值」為核心，讓高科技與傳產共好，提升薪資、創造更多優質工作機會。

▲▼ 賴瑞隆公布「雄青五力」政策挺高雄青年　提轉正獎勵最高1.5萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

賴瑞隆也說，「安居力」是青年願意留下來的重要關鍵。他主張以「宜居生活支持」，持續發展社會住宅、租金補貼，並結合TOD模式串聯公共運輸、居住區域、產業基地，降低生活與成家壓力。同時搭配「幸福首都工程」政見，透過生育補助、育兒津貼、公托能量，建構最友善的幸福城市。

▲▼ 賴瑞隆公布「雄青五力」政策挺高雄青年　提轉正獎勵最高1.5萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

在「溫暖力」部分，賴瑞隆提出「青年心理健康與公共參與計畫」，擴大心理諮詢、情緒調適服務，並以「職場微型運動方案」促進身心健康；此外預計強化青年政策諮詢、社團參與及城市共創，使新世代成為高雄未來的共同設計者。

▲▼ 賴瑞隆公布「雄青五力」政策挺高雄青年　提轉正獎勵最高1.5萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

最後，賴瑞隆強調，「雄青五力，未來有你」，青年有舞台，城市才有未來；青年揮灑創意，高雄就會更有力量。他將以遠見格局的具體市政藍圖，讓每一位出身高雄、選擇高雄、熱愛這座城市的年輕人，都能築夢圓夢、安居樂業，並讓大南方蛻變為下一階段引領台灣的夢想樞紐。

本次活動包含全國創新創業總會南部地區委員會、高雄市創新創業協會、新高雄創新創業協會、高雄市中小企業榮譽指導員協進會等團體共同出席；新創總會南區會長李文財也代表與會成員，表達對賴瑞隆關注青年、創業議題的稱讚。

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