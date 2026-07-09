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選戰遇颱風！台中市議員候選人簡嘉佑路口宣導防災

▲巴威颱風逼近，簡嘉佑利用路口拜票時機宣導防災觀念，呼籲市民留意最新颱風資訊。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲巴威颱風逼近，簡嘉佑利用路口拜票時機宣導防災觀念，呼籲市民留意最新颱風資訊。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

年底選舉逐漸升溫，適逢巴威颱風逐步接近台灣，台中市北區市議員候選人簡嘉佑今天（9）日站路口向往來民眾揮手致意時，特別舉起印有「小心防颱」字樣的手舉牌，在拜票之餘也不忘提醒民眾留意最新颱風動態，及早完成各項防颱整備，希望將防災觀念融入日常，降低颱風可能帶來的災害。

簡嘉佑表示，站路口、勤跑基層，是每位議員候選人最基本也是最重要的工作，更是自己長期以來持續進行的日常，希望藉由與民眾面對面的互動，不僅讓更多人認識自己，也能即時傳遞重要公共資訊。

因應巴威颱風逼近，簡嘉佑特地設計「小心防颱」手舉牌，希望利用路口曝光機會提醒市民提高警覺，密切留意中央氣象署發布的最新颱風資訊，提前做好防颱措施，慎防強風豪雨帶來的災害，確保自身及家人安全。

他指出，北區高樓大廈林立、商圈密集，颱風來襲時更應特別留意外牆廣告招牌、陽台盆栽、遮雨棚及各類懸掛物是否牢固，必要時應拆除或加強固定，以免遭強風吹落造成危險。此外，目前各區公所已提供沙包供民眾領取，居住於低窪易淹水地區的居民，可視需求提前申請使用，降低積淹水風險。

簡嘉佑也提醒，颱風影響期間應避免前往山區、海邊或河川周邊活動及觀浪，行經地下道、易積水路段時更應放慢速度、提高警覺。若在市區發現道路積水、路樹傾倒或公共設施損壞等災情，可立即撥打1999市民服務專線通報；若遇緊急危難，則應立即撥打119求助，共同做好防颱工作，平安度過颱風來襲。

▲巴威颱風逼近，簡嘉佑利用路口拜票時機宣導防災觀念，呼籲市民留意最新颱風資訊。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲選戰期間不忘防災宣導，簡嘉佑呼籲市民提高警覺，共同做好防颱整備。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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