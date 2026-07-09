　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

【廣編】首創百年橡木芯條入瓶！木質風味「粱芯金門高粱酒」新上市

▲▼ 金門高粱,高粱酒,木質風味,黑松酒覓,橡木芯條,創新。（圖／黑松提供）

▲首創將百年橡木芯條浸潤入瓶，「粱芯金門高粱酒」開創全新木質風味高粱酒品酩體驗。

圖、文／黑松提供

金門高粱酒經過時光淬鍊所誕生的特殊風味，一向受到酒饕們的喜愛。黑松公司攜手金門酒廠推出全新木質風味「粱芯金門高粱酒」，首創將百年橡木芯條封裝入瓶，讓特調金高於瓶中與橡木芯條交織熟成，賦予酒體天然烘烤木質風味，並帶出甘甜感、奶油、香草與淡淡煙燻木質氣息。熟成後的酒液綻放出無法複製的天然鎏金色澤，開瓶即可享受最佳風味。「粱芯金門高粱酒」即日起於「黑松酒覓」酒類專賣店及全台各地區酒類專賣店陸續開賣，7月10日起在全聯、大全聯正式販售，建議售價890元／瓶（實際價格、庫存及販售方式請依各通路為準）。

黑松公司攜手金門酒廠推出全新木質風味金門高粱酒，首創將百年橡木芯條直接封入瓶內，打造新型態酒款「粱芯金門高粱酒」。每支橡木芯條皆選自百年樹齡的橡木，透過「輕燻緩炙」的頂級烘烤工藝，細膩保留橡木天然香氣，成為酒體帶有天然烘烤木質風味的關鍵來源。瓶中清晰可見的橡木芯條，不僅是風味核心，也讓消費者在開瓶前便能直覺感受到精心設計的「芯」機特色，顛覆市場對高粱酒的視覺與風味想像。

「粱芯金門高粱酒」即日起於「黑松酒覓」酒類專賣店及全台各地區酒類專賣店陸續開賣，7月10日起，全聯、大全聯正式開賣，建議售價890元／瓶（實際價格、庫存及販售方式請依各通路公告為準）。欲了解更多訊息，請關注「58度金門高粱酒」FB粉絲團：https://www.facebook.com/58KKLfans

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／巴威陸警範圍擴大5縣市　北北基均入列
未達標卻放颱風假挨酸：又要選舉了　兩派吵翻
《戲說台灣》驚見正妹YTR！　本尊發聲認：第一次好緊張
明天颱風假機率　巴威最新風雨評估6縣市達標
李多慧買「防颱糧食」　到賣場後直接決定回家
氣象粉專：巴威颱風「有機會二次增強」　軌跡再北修

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

鄭智善為何在台爆紅？拍金門高粱廣告掀熱議　內行揭3原因

南台灣青年接軌外商！海尼根首攜手屏大、屏科大推「青年孵育計畫」 實習、獎學金、國際經驗一次到位

【廣編】首創百年橡木芯條入瓶！木質風味「粱芯金門高粱酒」新上市

紅蘿蔔1元、馬鈴薯10元！超市量販生鮮優惠一次看

世足熱！哈蘭德拍賣熱搜超越梅西　挪威一哥登收藏卡王

頂呱呱「1隻雞炸雞桶」限時67折　首推線上點餐自取免等

超商咖啡優惠來了！厚乳拿鐵、濃萃美式「買11送11」　

【廣編】跨界遨遊Time to Travel！SUZUKI SV-7GX登場　開啟中量級休旅新篇章

下班趕晚餐、孩子喊餓？樂家康超市「蛋白質專區」，從正餐到點心一次備齊

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

蹦闆傍晚移送桃檢！被拘提後首度曝光　坐車內不發一語

囂張討債引爆掃黑！鍾小鍾、大哥移送…蹦闆留下原因曝光

萬美玲親上火線護佀廣洋　稱兒「絕不會傷害別人」　退選問題一句「不要問」炸鍋

霸道小狗上線！汪享受摸摸　見手一離開秒抓回：不准停

南台灣青年接軌外商！海尼根首攜手屏大、屏科大推「青年孵育計畫」 實習、獎學金、國際經驗一次到位

【廣編】首創百年橡木芯條入瓶！木質風味「粱芯金門高粱酒」新上市

紅蘿蔔1元、馬鈴薯10元！超市量販生鮮優惠一次看

世足熱！哈蘭德拍賣熱搜超越梅西　挪威一哥登收藏卡王

頂呱呱「1隻雞炸雞桶」限時67折　首推線上點餐自取免等

超商咖啡優惠來了！厚乳拿鐵、濃萃美式「買11送11」　

【廣編】跨界遨遊Time to Travel！SUZUKI SV-7GX登場　開啟中量級休旅新篇章

下班趕晚餐、孩子喊餓？樂家康超市「蛋白質專區」，從正餐到點心一次備齊

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

快訊／巴威陸警範圍擴大5縣市　北北基均入列

姆巴佩神跑位拉開勝利之門　登貝萊感謝助攻：射門路線空了

資深電影人驚傳「出國失聯7天」！進商場後人間蒸發　家屬跨國急求助

巴威颱風假最慘第一名　「普天同慶」他卻在哀號

LIVE／巴威陸警「午後風雨越明顯」　氣象署最新說明

女求醫劉偉民術後腸穿孔、裝人工肛門　8年後再挨刀

美完成航空業國安調查！　川普「暫緩課徵」商用飛機新關稅

台灣西側出現1條雲線！　鄭明典解析

只要兩句話能快速存下一桶金！隱藏在「集點卡」中的心態秘密

王力宏機器人伴舞險摔倒　他笑喊：你沒事吧！

消費熱門新聞

全聯推6款「寶可夢周邊」最低99元換購

頂呱呱「1隻雞炸雞桶」限時67折　首推線上點餐自取免等

不是感冒！柚子醫師揭家中3大過敏地雷

咖啡「買11送11」　超商優惠一次看

全家推「瑪利歐限量周邊」　買飲料冰品送杯墊、加價29元換吊飾

海尼根首攜手屏大、屏科大推「青年孵育計畫」

樂家康「蛋白質專區」一次備齊

臺灣企銀首張頂級信用卡「福企無限卡」正式上市

全家「水蜜桃霜淇淋」買2送2　7-11推布丁冰沙

紅蘿蔔1元、馬鈴薯10元！超市量販生鮮優惠一次看

二不一要！瘦瘦針代購、網購藏風險

超商開賣「名偵探柯南」謎之雪糕

毒油案波及80款超商鮮食　業者：疑慮商品提前下架、架上皆合規

全聯開賣台中爆紅「花型檸檬塔」　6款聯名甜點最低59元

更多熱門

相關新聞

金門高粱把橡木芯條放進瓶內熟成

金門高粱把橡木芯條放進瓶內熟成

黑松近期推出全新木質風味的「粱芯金門高粱酒」，首創將百年橡木芯條直接封裝入瓶，讓酒液與木芯在瓶中繼續交織熟成；而金車噶瑪蘭威士忌則拓展特殊桶藝版圖，推出珍稀年份熟成的「經典獨奏Colheita波特桶威士忌原酒」，選用1982年份的波特酒桶，堆疊出深邃的莓果與花香調性。

南投縣13青農獲選農業部第八屆百大青農

南投縣13青農獲選農業部第八屆百大青農

牛頭牌攜新品搶攻食品展市場

牛頭牌攜新品搶攻食品展市場

2026台北國際食品展6/24登場

2026台北國際食品展6/24登場

從創意到實踐　中華電信打造AI新時代

從創意到實踐　中華電信打造AI新時代

關鍵字：

金門高粱高粱酒木質風味黑松酒覓橡木芯條創新

讀者迴響

熱門新聞

巴威3關鍵拐彎？變身失敗暴風掃台灣

12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

快訊／中颱巴威05:30陸警　3縣市警戒

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

新光三越、SOGO共37間百貨明停業

快訊／網紅「蹦闆」70萬交保！

LIVE／巴威最快半夜發陸警　納北台5縣市

明天氣好為何放颱風假？氣象署解答

巴威缺角還是很巨大！路徑北偏變慢了

更／巴威不排除登陸　全台停班課一覽

才宣布放颱風假　台北高鐵站南下塞爆

AV女優宣布結婚　帥老公罕露臉

蔣萬安宣布放颱風假沒PO照　5萬人熱議

巴威最新路徑擺盪　北部陸地恐觸10級暴風圈

《戲說台灣》驚見正妹YTR！　釣出本尊現身

更多

最夯影音

更多
明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答
毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面