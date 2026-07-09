【廣編】首創百年橡木芯條入瓶！木質風味「粱芯金門高粱酒」新上市

▲首創將百年橡木芯條浸潤入瓶，「粱芯金門高粱酒」開創全新木質風味高粱酒品酩體驗。

圖、文／黑松提供

金門高粱酒經過時光淬鍊所誕生的特殊風味，一向受到酒饕們的喜愛。黑松公司攜手金門酒廠推出全新木質風味「粱芯金門高粱酒」，首創將百年橡木芯條封裝入瓶，讓特調金高於瓶中與橡木芯條交織熟成，賦予酒體天然烘烤木質風味，並帶出甘甜感、奶油、香草與淡淡煙燻木質氣息。熟成後的酒液綻放出無法複製的天然鎏金色澤，開瓶即可享受最佳風味。「粱芯金門高粱酒」即日起於「黑松酒覓」酒類專賣店及全台各地區酒類專賣店陸續開賣，7月10日起在全聯、大全聯正式販售，建議售價890元／瓶（實際價格、庫存及販售方式請依各通路為準）。

黑松公司攜手金門酒廠推出全新木質風味金門高粱酒，首創將百年橡木芯條直接封入瓶內，打造新型態酒款「粱芯金門高粱酒」。每支橡木芯條皆選自百年樹齡的橡木，透過「輕燻緩炙」的頂級烘烤工藝，細膩保留橡木天然香氣，成為酒體帶有天然烘烤木質風味的關鍵來源。瓶中清晰可見的橡木芯條，不僅是風味核心，也讓消費者在開瓶前便能直覺感受到精心設計的「芯」機特色，顛覆市場對高粱酒的視覺與風味想像。

「粱芯金門高粱酒」即日起於「黑松酒覓」酒類專賣店及全台各地區酒類專賣店陸續開賣，7月10日起，全聯、大全聯正式開賣，建議售價890元／瓶（實際價格、庫存及販售方式請依各通路公告為準）。欲了解更多訊息，請關注「58度金門高粱酒」FB粉絲團：https://www.facebook.com/58KKLfans