　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

要蔣萬安放颱風假「理性科學務實」　陳智菡：明下午2點暴風圈沒觸陸

▲蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

強颱巴威逼近台灣，台北市長蔣萬安今（9日）表示，希望民眾在週五、週六的時候，沒有必要，盡量待在家中，也務必在事前做好各項防颱的準備。這也讓外界討論明日是否有望放颱風假。對此，民眾黨團主任陳智菡表示，明天下午兩點，巴威颱風暴風圈都還沒碰到台灣陸地，盼颱風假理性、科學、務實。有網友質疑「那晚上6點上班的怎麼辦呢？宣布放假分小時」？陳智菡則回應「現在的政府應該有更多科技工具做最好的判斷喔」。

針對明天是否停班停課？蔣萬安今受訪指出，今天晚上原則上8時，市府就會跟4縣市討論以後做宣布，因為目前颱風的動向都還是有可能做一些變化，而且市府還是要預測整體的風勢還有雨勢的狀況；他也說過，如果會停班停課，一定是以整天做原則。

蔣萬安強調，颱風動向會有變化，氣象團隊預測從明天傍晚、入夜、週六一整天台北市整體影響最嚴重，希望民眾如果沒必要的話盡量不要出門，待在家中做好防颱準備。

對此，陳智菡貼出中央氣象署資料表示，明天（10日）下午兩點，巴威颱風的暴風圈都還沒碰到台灣陸地，盼颱風假理性、科學、務實。

陳智菡強調，儘管行政院長卓榮泰已經帶著沈伯洋衝到台北市內湖區視察抽水站也一樣。

有網友質疑「那晚上6點上班的怎麼辦呢？宣布放假分小時」？陳智菡則回應「現在的政府應該有更多科技工具做最好的判斷喔」。

▼陳智菡。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼陳智菡。（圖／記者徐文彬攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／巴威陸警範圍擴大5縣市　北北基均入列
未達標卻放颱風假挨酸：又要選舉了　兩派吵翻
《戲說台灣》驚見正妹YTR！　本尊發聲認：第一次好緊張
明天颱風假機率　巴威最新風雨評估6縣市達標
李多慧買「防颱糧食」　到賣場後直接決定回家
氣象粉專：巴威颱風「有機會二次增強」　軌跡再北修

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「放颱風假才有帥臉」　蔣萬安的都市傳說破了

巴威風雨將最劇烈！新北明停班課　市府公布5大異動

快訊／台北市明天放！民眾灌爆蔣萬安臉書：有您就萬安

快訊／強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

巴威來襲！侯友宜提醒新北11區明有超大豪雨　要區公所做好防颱準備

巴威進逼！卓榮泰、沈伯洋也到內湖視察　防颱整備暗藏角力

不是最大模型就最好！Claude官方公開省Token秘訣　Fable、Sonnet最佳分工曝光

被指幫業者說話！桃園市府不忍了　嗆：石崇良失職失格不適任

殷瑋稱「山蘇從上游沖下來」遭質疑　北市府：是出自學者判斷

批沈伯洋收國外資金挨告「北院今判免賠」　傅崐萁回應了

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

蹦闆傍晚移送桃檢！被拘提後首度曝光　坐車內不發一語

囂張討債引爆掃黑！鍾小鍾、大哥移送…蹦闆留下原因曝光

萬美玲親上火線護佀廣洋　稱兒「絕不會傷害別人」　退選問題一句「不要問」炸鍋

霸道小狗上線！汪享受摸摸　見手一離開秒抓回：不准停

「放颱風假才有帥臉」　蔣萬安的都市傳說破了

巴威風雨將最劇烈！新北明停班課　市府公布5大異動

快訊／台北市明天放！民眾灌爆蔣萬安臉書：有您就萬安

快訊／強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

巴威來襲！侯友宜提醒新北11區明有超大豪雨　要區公所做好防颱準備

巴威進逼！卓榮泰、沈伯洋也到內湖視察　防颱整備暗藏角力

不是最大模型就最好！Claude官方公開省Token秘訣　Fable、Sonnet最佳分工曝光

被指幫業者說話！桃園市府不忍了　嗆：石崇良失職失格不適任

殷瑋稱「山蘇從上游沖下來」遭質疑　北市府：是出自學者判斷

批沈伯洋收國外資金挨告「北院今判免賠」　傅崐萁回應了

巴威變慢了！影響時間拉長　各地風雨時程一圖看懂

快訊／巴威陸警範圍擴大5縣市　北北基均入列

姆巴佩神跑位拉開勝利之門　登貝萊感謝助攻：射門路線空了

資深電影人驚傳「出國失聯7天」！進商場後人間蒸發　家屬跨國急求助

巴威颱風假最慘第一名　「普天同慶」他卻在哀號

LIVE／巴威陸警「午後風雨越明顯」　氣象署最新說明

女求醫劉偉民術後腸穿孔、裝人工肛門　8年後再挨刀

美完成航空業國安調查！　川普「暫緩課徵」商用飛機新關稅

台灣西側出現1條雲線！　鄭明典解析

只要兩句話能快速存下一桶金！隱藏在「集點卡」中的心態秘密

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

政治熱門新聞

蔣萬安宣布放颱風假沒PO照　5萬人熱議

要蔣萬安放颱風假「理性科學務實」　陳智菡：明下午2點暴風圈沒觸陸

即／蔣萬安發文了！市民：有您就萬安

快訊／強颱巴威來襲！　北北基桃宣布明停班停課

新北明停班課　市府公布5大異動

陳佩琪嘆：柯文哲花千萬律師費又跟人借千萬　沒錢打官司告檢察官了

名嘴：致癌油已不是食安問題　是在野黨發動的政治攻擊

當年瘋狂攻擊賴清德挨轟　焦糖哥哥冷回：要不要報告他之前做的事

巴威來襲！侯友宜提醒新北11區明有超大豪雨　要區公所做好防颱準備

遭質疑轉移食安焦點　桃園市府嗆石崇良失職

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

批沈伯洋收國外資金挨告「北院今判免賠」　傅崐萁回應了

轟卓榮泰致癌油錯誤決策釀天下大亂　黃國昌：立刻道歉引咎下台

不排除提告　萬美玲喊「我們受傷了」：佀廣洋不會傷害別人

更多熱門

相關新聞

Uber Eats、foodpanda宣布暫停外送服務

Uber Eats、foodpanda宣布暫停外送服務

強颱巴威逼近台灣，預期將帶來持續性強風及豪大雨，明（10日）晚至11日（周六）影響最劇烈，目前北北基桃、竹苗、宜花、中投、連江等12縣市已宣布10日停班停課。UberEats已宣布暫停停班停課地區的營運和外送服務，foodpanda也宣布10日0點開始停止外送服務，同時也會提早30分鐘關閉平台。

才宣布放颱風假　台北高鐵站南下塞爆

才宣布放颱風假　台北高鐵站南下塞爆

即／台北101也放颱風假！明天全館停業

即／台北101也放颱風假！明天全館停業

快移車！北市疏散門明10時只出不進　14時起拖吊

快移車！北市疏散門明10時只出不進　14時起拖吊

新光三越、SOGO共37間百貨明停業

新光三越、SOGO共37間百貨明停業

關鍵字：

陳智菡颱風假蔣萬安巴威民眾黨國民黨台北

讀者迴響

熱門新聞

巴威3關鍵拐彎？變身失敗暴風掃台灣

12縣市今停班停課　巴威今晨陸警

快訊／中颱巴威05:30陸警　3縣市警戒

二伯自創品牌遭疑抄襲日牌！網友比對全傻眼　官方跨海回應：已關注4年

新光三越、SOGO共37間百貨明停業

快訊／網紅「蹦闆」70萬交保！

LIVE／巴威最快半夜發陸警　納北台5縣市

明天氣好為何放颱風假？氣象署解答

巴威缺角還是很巨大！路徑北偏變慢了

更／巴威不排除登陸　全台停班課一覽

才宣布放颱風假　台北高鐵站南下塞爆

AV女優宣布結婚　帥老公罕露臉

蔣萬安宣布放颱風假沒PO照　5萬人熱議

巴威最新路徑擺盪　北部陸地恐觸10級暴風圈

《戲說台灣》驚見正妹YTR！　釣出本尊現身

更多

最夯影音

更多
明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答

明「天氣很好」為何放颱風假？巴威強風雨轟北部　氣象署解答
毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

梅西最強後盾來了？　維德角爆紅門將沃齊尼亞傳將加盟邁阿密國際

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

哈蘭德親點評「魔人普烏」對照圖　「偷喝對手門將水」竟有2.0版　下戰攻貝林漢姆！G情圖先曝光

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

明放颱風假？　蔣萬安：盼民眾在週五、週六盡量待在家中

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面