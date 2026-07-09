要蔣萬安放颱風假「理性科學務實」　陳智菡：明下午2點暴風圈沒觸陸

▲蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

強颱巴威逼近台灣，台北市長蔣萬安今（9日）表示，希望民眾在週五、週六的時候，沒有必要，盡量待在家中，也務必在事前做好各項防颱的準備。這也讓外界討論明日是否有望放颱風假。對此，民眾黨團主任陳智菡表示，明天下午兩點，巴威颱風暴風圈都還沒碰到台灣陸地，盼颱風假理性、科學、務實。有網友質疑「那晚上6點上班的怎麼辦呢？宣布放假分小時」？陳智菡則回應「現在的政府應該有更多科技工具做最好的判斷喔」。

針對明天是否停班停課？蔣萬安今受訪指出，今天晚上原則上8時，市府就會跟4縣市討論以後做宣布，因為目前颱風的動向都還是有可能做一些變化，而且市府還是要預測整體的風勢還有雨勢的狀況；他也說過，如果會停班停課，一定是以整天做原則。

蔣萬安強調，颱風動向會有變化，氣象團隊預測從明天傍晚、入夜、週六一整天台北市整體影響最嚴重，希望民眾如果沒必要的話盡量不要出門，待在家中做好防颱準備。

對此，陳智菡貼出中央氣象署資料表示，明天（10日）下午兩點，巴威颱風的暴風圈都還沒碰到台灣陸地，盼颱風假理性、科學、務實。

陳智菡強調，儘管行政院長卓榮泰已經帶著沈伯洋衝到台北市內湖區視察抽水站也一樣。

有網友質疑「那晚上6點上班的怎麼辦呢？宣布放假分小時」？陳智菡則回應「現在的政府應該有更多科技工具做最好的判斷喔」。

▼陳智菡。（圖／記者徐文彬攝）