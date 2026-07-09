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不是最大模型就最好！Claude官方公開省Token秘訣　Fable、Sonnet最佳分工曝光

▲▼Claude公開傳授省Token秘訣。（圖／@ClaudeDevs）

▲Claude官方公開傳授省Token秘訣。（圖／@ClaudeDevs）

記者吳立言／綜合報導

許多開發者使用 Claude Code 時，都會遇到「Model」與「Effort」兩項設定，不過兩者究竟如何影響 AI 的回答品質、Token 消耗與使用成本，往往容易混淆。Claude Code 官方今日於 X 平台發文，首度完整說明兩項設定的設計理念，並分享不同模型的搭配建議，以及何時該提升 Effort、何時應改用更高階模型，協助開發者在效能與成本之間取得平衡。

官方說明兩項設定定位

官方表示，較大的模型（如 Fable）擁有更高的知識能力與推理能力，能處理更困難或更複雜的問題；Effort 則不只是延長思考時間，而是控制 Claude 完成任務前願意投入的工作量，包括閱讀更多檔案、執行更多驗證、完成更多步驟後再回覆使用者。相較之下，較低的 Effort 設定更傾向在資訊不足時先向使用者詢問，而不是自行花費更多 Token 推理。

模型決定能力　不是靠提示詞改變知識

官方進一步解釋，當使用者送出請求後，所有 Prompt、系統提示、對話紀錄及相關檔案，都會先轉換成 Token，再交由模型進行推論。模型真正的知識來自於訓練完成後固定不變的權重（Weights），Prompt 與額外提供的文件只能影響單次回應方向，並不會改變模型本身具備的知識。

官方也指出，如果某個函式庫是在模型完成訓練後才推出，即使將官方文件提供給 Claude 使用，也只是讓模型能在該次任務中參考，而非真正學會新的知識。因此，模型出現不存在 API 的幻覺（Hallucination），通常來自模型依據既有訓練模式產生合理但錯誤的內容，而非查詢失敗。

Effort 影響工作量與 Token 消耗

官方表示，Claude 的輸出包含思考內容、工具呼叫與最終回覆，這些都會消耗 Token。提高 Effort 後，Claude 通常會建立更完整的工作計畫、閱讀更多內容、執行更多驗證，並在必要時重新調整執行步驟，因此整體 Token 消耗也可能增加。

不過官方強調，高 Effort 並不代表一定會無限制增加工作量。若模型已經在早期步驟找到答案，通常會直接結束後續不必要的檢查，而官方也持續避免模型出現「過度思考（Overthinking）」影響效率的情況。

官方建議先改善提示詞再調整設定

針對模型表現不佳的情況，官方建議，使用者應先確認提示詞是否清楚、工具是否完整，以及是否提供足夠的上下文，而非第一時間提高 Effort 或更換模型。若模型已取得完整資訊仍無法解決問題，才代表可能需要更高能力的模型；若只是沒有閱讀足夠內容、未執行測試或缺乏驗證，則提高 Effort 可能更有效。

官方最後指出，Model 與 Effort 並不存在絕對優劣。Model 代表模型本身的能力，Effort 則代表完成任務時願意投入的工作量。實際使用時，應依據任務難度、成本與速度需求選擇適合的組合，而不是一味追求最大模型或最高 Effort。

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