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颱風「巴威」陣風有多猛？　陸男記者體驗14級強風後差點哭出來

記者廖翊慈／綜合報導

今年第9號颱風「巴威」持續逼近台灣及中國東南沿海，已進入中國48小時警戒範圍。中國中央氣象台預估，「巴威」11日白天將擦過或登陸台灣北部，晚間再於福建、浙江交界沿海登陸。由於颱風維持超強颱風等級，專家提醒，強風暴雨威力驚人，不容小覷。

▲颱風「巴威」路徑預測。（圖／翻攝自微博）

▲颱風「巴威」路徑預測。（圖／翻攝自微博）

據《錢江晚報》報導，中國中央氣象台9日上午10時持續發布颱風橙色預警，「巴威」上午8時位於基隆東南方約1140公里海面，中心附近最大風力16級（55公尺／秒），最低氣壓930百帕。預估將以每小時15至20公里速度朝西北方向前進，11日白天擦過或登陸台灣北部，之後朝福建中部至浙江南部沿海靠近，預計11日晚間於福建福清至浙江溫嶺一帶登陸，之後逐漸減弱。

從最新衛星雲圖可見，「巴威」颱風眼清晰、結構完整，周圍多條螺旋雲帶持續捲入，整體雲系直徑超過1000公里，顯示仍具有相當強大的破壞力。

為了讓民眾了解颱風威力，杭州消防救援部門近日在防災體驗基地進行模擬實驗。基地利用8具大型風機，可模擬最高14級風力（「巴威」預估中心附近最大風力為16級），並搭配暴雨系統重現極端天氣。

▲男記者體驗8級大風時還笑得出來 。（圖／翻攝自微博）

▲男記者體驗8級大風時，還笑得出來。（圖／翻攝自微博）

體驗結果顯示，在10級風力下，人仍可勉強站立及行走；12級以上時，眼鏡會被吹飛，頭髮、衣物完全失控；14級強風下，受測者已無法迎風站立，只能被迫彎腰支撐。

▲男記者體驗12級大風時，眼鏡被吹走。（圖／翻攝自微博）

▲男記者體驗12級大風時，眼鏡被吹走。（圖／翻攝自微博）

工作人員隨後在14級強風中加入暴雨模擬，一名體重75公斤的男性記者站在風雨中，直呼雨水如同高壓水柱打在身上，不僅臉部疼痛，甚至一度出現無法呼吸、彷彿溺水般的窒息感。他事後坦言，「真的太可怕了，差點哭出來，如果是在戶外遇到這種情況，根本不知道該怎麼辦。」

▲男記者體驗14級大風時，面部扭曲 。（圖／翻攝自微博）

▲男記者體驗14級大風時，面部扭曲，無法站直身體。（圖／翻攝自微博）

接著，記者又體驗了拉著行李箱、推著腳踏車通過14級狂風驟雨地帶的感受。結果顯示，人可以勉強在風雨中行進，但行李箱、腳踏車都會被強風瞬間吹走。

▲▼男記者體驗大風 。（圖／翻攝自微博）

▲▼推車、腳踏車秒被吹走。（圖／翻攝自微博）

▲▼男記者體驗大風 。（圖／翻攝自微博）

防災專家提醒，颱風期間若在戶外遭遇強風，應以保命為優先，必要時果斷放棄隨身物品，並採取彎腰、屈膝、低頭等姿勢降低受風面積，同時切勿背對風向行走，以免遭廣告招牌、掉落物或飛散雜物擊中，應盡快進入安全建築物避難。

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