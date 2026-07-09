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巴威逼近！日3家航空「上百航班取消」　石垣島客輪全面停航

▲▼ANA,全日空,全日本空輸。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本航空公司上百航班取消。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

今年第9號颱風「巴威」目前持續在菲律賓以東海面向西北西方向推進，預計最快將於11日上午逼近日本先島諸島，往返沖繩的航班、船班皆受影響。氣象廳也警告，石垣島一帶最大瞬間風速可能高達70公尺，部分民宅恐有倒塌風險，民眾務必提前移至堅固建築物內避難。

沖繩嚴陣以待　石垣島降雨量估達300毫米

▲▼ 。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲ 日本氣象廳預測巴威11日擦過台灣北部。（圖／翻攝自日本氣象廳）

根據日本氣象廳9日下午3時（台灣下午2時）資料，巴威中心氣壓930百帕，最大風速每秒50公尺，最大瞬間風速每秒70公尺。石垣島等八重山地方預計10日下午將發布暴風警報，11日上午颱風最為接近，預估24小時累積降雨量達300毫米；宮古島地區最大瞬間風速可能達50公尺，預估降雨量150毫米。

航班、船班取消　上萬旅客受影響

綜合《日本電視台》等日媒，受颱風影響，石垣島與周邊離島之間的高速船及渡輪預計暫停營運至11日。八重山地區石垣市、竹富町、與那國町所有幼兒園及中小學均已宣布10日停課，沖繩永旺（AEON）先島地區共7家門市也自10日午夜起暫時停業，最快將於11日上午視情況恢復。

航班方面，日本航空宣布取消10日48班往返沖繩及鹿兒島的航班、2個東京飛往台灣的航班；全日空取消10日34班及11日33班；天馬航空則停飛10日34班，合計3家航空公司逾百班次受影響，波及約1.8萬名旅客。

此外，颱風過境將使太平洋高氣壓增強，預計為日本本州至九州一帶帶來強烈熱浪，使得周末期間中暑風險上升。氣象單位呼籲民眾，不論是否身在颱風警戒區域，均應注意補充水分並善用冷氣降溫。

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