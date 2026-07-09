快訊／擎天崗情侶「野外親密」鏡頭君火辣直播　須公益服務40hrs

▲擎天崗直播拍下「涼亭活春宮」情侶認了，緩起訴條件曝光 。（翻攝自YouTube@陽明山國家公園管理處INFO）

記者黃宥寧／台北報導

陽明山擎天崗5月爆出「直播活春宮」事件，一對情侶凌晨在涼亭內一時衝動發生性行為，未料全被官方24小時直播鏡頭拍下，影片瘋傳後讓擎天崗瞬間成為打卡聖地。士林地檢署偵結，認2人涉犯公然猥褻罪，但考量無前科、坦承悔悟，給予緩起訴1年，須在10個月內完成40小時公益服務。

今年5月15日凌晨0時5分許，高男與李女一時性起，在園區涼亭內發生性行為，不料整段過程被官方直播鏡頭拍下，大批網友爭相觀賞，相關畫面事後更在網路流傳，迅速引發軒然大波。

影片曝光後，網友討論聲浪不斷，不少人驚呼官方直播竟拍下「意外畫面」，也有人好奇案發地點，讓擎天崗一度從知名草原景點，變成網路話題中的「朝聖地」。警方獲報後調閱相關畫面，循線掌握23歲男方身分，隨即通知到案說明。

據了解，男方原本一度表示會向公司請假，前往警局製作筆錄，但疑似擔心現場有媒體守候，最後並未現身。直到5月17日，男方才與女友先後低調前往警局說明。

▲慾火難耐下場曝。（翻攝自YouTube@陽明山國家公園管理處INFO）

2人面對警方詢問時均坦承，當天確實在擎天崗涼亭內有親密行為，也承認就是網傳畫面中的男女主角。不過，2人均否認是刻意在鏡頭前做出相關舉動，並稱當下不知道現場設有攝影機。據悉，2人都是上班族，對於事件曝光後引發網路熱議均相當震驚，也對一時衝動的行為感到後悔。

此外，曾有網友根據直播畫面指出，現場疑似遺留不明白色粉末袋。不過警方隔天上午前往現場勘查時，清潔人員已完成清理，鑑識人員並未發現相關可疑物品，也未查得其他具體事證，因此並未對2人採集檢體。

士林地檢署偵辦後認定，高男、李女在一般民眾皆可隨時出入的擎天崗公園，基於供人觀覽之意圖，公然在該處為性行為，2人所為均涉犯《刑法》第234條第1項公然猥褻罪。

不過，檢察官審酌，2人均無前科，且犯後均坦承犯行、深表悔悟；另考量2人的犯罪手段、生活狀況、品行、智識程度、犯罪所生危險損害及犯後態度等一切情狀，認為2人歷經司法偵查程序後應知所警惕，應無再犯之虞，因此予以緩起訴處分。

緩起訴期間均為1年，且都必須在緩起訴處分確定日起10個月內，向士林地檢署指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時義務勞務。換句話說，2人雖暫時免於被起訴，但仍須用40小時公益服務，為這場「一時衝動」付出代價。