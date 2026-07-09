吳品叡主張嘉義縣升級：80歲以上長者健保補助列首要政見

▲吳品叡主張推動80歲以上長者健保費補助：嘉義縣要升級，照顧長輩不能慢半拍 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁聖勳／嘉義報導

針對嘉義市自今年7月1日起推動80歲以上長者健保費補助，嘉義縣長參選人、現任朴子市長吳品叡昨（8）日強烈主張，高齡照顧是地方政府現在就必須面對的責任。她承諾，未來若當選嘉義縣長，將全力推動嘉義縣「80歲以上長者健保費補助」政策，實質減輕長輩與家庭的經濟負擔。

吳品叡表示，自己一路從朴子基層服務至今，最常聽見長輩與家屬的心聲。許多長者在意的不是宏大的硬體建設，而是生活能否安心、看病是否方便、子女的負擔能不能少一點。她強調：「這些日常裡的擔心，正是政府最應該看見、也最應該優先承擔的事。」

吳品叡指出，嘉義縣已進入超高齡社會，長者照顧是縣政升級的重要指標。既然嘉義市已經啟動該項補助，嘉義縣更應該正視在地家庭的實際需求，提出可執行、可持續的照顧方案，不讓縣民福利慢半拍。

針對財政規劃，吳品叡進一步說明，未來將以「80歲以上長者健保費補助」作為第一步，並在符合排富原則及縣府財政可負擔的前提下，逐步研議擴大至其他年齡層，讓更多長輩享有實質照顧。

吳品叡強調，照顧長輩不是口號，而是政府最基本的責任。嘉義縣要升級，就要從最貼近人民生活的地方開始，讓為嘉義奉獻一輩子的長者，都能感受到政府的體貼與尊重。