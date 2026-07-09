蹦闆「直播中斷」錯愕轉頭原因曝　刑事局除暴特警持長槍進屋

▲蹦闆開直播，遭刑事局除暴特勤隊幹員入屋搜索，當場嚇傻 。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

記者張君豪／台北報導

桃園地檢署重大專組檢察官方勝詮8日指揮刑事局偵二大隊蒐報拘提橫行桃園中壢地區的竹聯幫信堂承信會成員，包含討債網紅鍾小鍾及網紅蹦闆（呂育銓）到案，由於當天同步搜索行動提前曝光，導致蹦闆還囂張開直播澄清「絕對沒有被拘提」，但直播時蹦闆聽到開門聲，然後滿臉錯愕朝右看後直播就此中斷。

「蹦闆究竟看到了甚麼？」據了解，原來專案小組見拘提行動曝光提前作業，當時由刑事局最精銳的除暴特勤隊特警幹員持長槍攻入，蹦闆看到全副武裝的專業特警登門，當場傻眼。

據了解，當時刑事局幹員持拘票、搜索票到蹦闆桃園住處搜索，警力抵達時發現蹦闆住宅大門深鎖，正當幹員考慮要持破門錘破門時，蹦闆家人疑要外出正好打開大門，除暴特勤隊幹員推開大門、持Daniel Defense MK18突擊步槍進入，蹦闆看到持長槍身穿防彈頭盔背心的除暴特勤隊幹員進屋，當場嚇得切斷直播，配合警方搜索訊問。

過程中，蹦闆仍堅稱自己沒有加入黑幫，亦無涉入黑幫犯罪，但仍遭刑事局人員逮捕歸案。蹦闆9日接受警方偵訊後，下午約4時50分由刑事局幹員驅車押解到桃園地檢署，接受檢察官複訊。

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