家族企業圍標撈2906萬　金門縣議員洪成發與兒女被起訴

▲金門縣議員洪成發。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門地檢署偵結金門縣議員洪成發涉嫌違反《貪污治罪條例》及《政府採購法》案件，認定他在擔任烈嶼鄉長及縣議員期間，涉嫌利用職務便利圖利家族企業承攬公共工程，並涉及詐術圍標等情節，依法對洪成發及其子、女3人提起公訴。

金門地檢署指出，全案自113年間展開偵辦，由法務部廉政署北部地區調查組組成專案小組，歷經近2年蒐證、監控，今年5月13日搜索並約談洪成發及相關人員到案。檢察官複訊後，認定洪成發及其子涉案重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；其子於6月間以100萬元交保停止羈押，其女則以100萬元交保候傳。檢方全面清查烈嶼鄉公所相關採購案卷並比對事證後，洪成發等人均坦承犯行，全案偵查終結依法起訴。

檢方表示，洪成發於103年至107年間擔任烈嶼鄉長期間，涉嫌未依《公職人員利益衝突迴避法》規定自行迴避，指示家族經營公司投標並承攬64件公共工程，決標後再核定驗收、請款等程序，使家族企業取得標案，總撥付款金額3億3094萬41元，獲得不法利益2647萬5203元。其中另有3件工程，涉嫌以多家公司共同投標，營造合法競爭外觀，涉及詐術圍標。

此外，洪成發擔任縣議員期間，另有1件烈嶼鄉西口村公共工程標案，遭控與子女共同涉犯詐術圍標；另提出2件地方建設建議案後，再由家族公司投標承攬，涉嫌違反利益衝突迴避規定，取得工程標案及分別獲得不法利益193萬7599元及65萬4762元。

檢方統計，全案犯罪所得共計2906萬7564元，洪成發已於偵查期間自行繳回1500萬元，檢方並請求法院依法宣告沒收其餘犯罪所得。

金門地檢署表示，洪成發曾長期擔任烈嶼鄉長及多屆縣議員，理應恪守廉潔、公私分明，卻涉嫌長期利用職務圖利家族企業，嚴重破壞政府採購公平性。不過，檢方也指出，調查未發現其利用職權綁標、洩漏底價等情形，也沒有積極證據顯示刻意排除其他合法廠商競爭或惡意抬高工程造價；另考量烈嶼地處偏遠、公共工程容易流標，洪成發經營公司客觀上對部分地方建設推動確有助益，但不足以作為違法行為的正當理由，相關情況將由法院量刑時一併審酌，並呼籲各級公職人員應恪遵法令，避免觸法。