重機撞左轉車噴飛對向⋯22歲男大生被拖行20米　命斷路口畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市新興區昨（8）日發生一起死亡車禍，22歲楊姓男大生騎乘重機行駛於五福二路，與對向轉彎的小貨車發生碰撞，男大生連人帶車又偏移到對向車道，再被一部自小客捲進車底拖行約20公尺，全身多處重創，送醫後搶救後仍不治。

▲▼重機騎士撞上左轉貨車車尾，下秒被對向自小客車輾過。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在8日中午12點15分，警消獲報，新興區五福二路、林森路口發生一起交通事故。救護人員趕抵現場時，發現一名男子遭撞擊，全身多處受傷，已無呼吸心跳，立即將他送醫急救。

警方調查，當時51歲方姓男子駕駛營業用小貨車，沿五福二路往西方向行駛，行駛至林森路交叉口時正在左轉，對向直駛而來的楊姓男大生閃避不及，撞上小貨車的車尾，連人帶車摔到對向車道，再被37歲邱姓女子駕駛的自小客車輾過。監視器畫面甚至錄下，自小客車輾過楊男後，車子跳動了2下緊急停在路邊。

▲重機騎士是夜間部大學生。（圖／記者許宥孺翻攝）



楊姓男大生全身傷勢嚴重，經送醫急救後，當日下午1點25分由院方宣告搶救無效，警方對方姓男駕駛、邱姓女駕駛實施酒測，雙方確認沒有酒駕行為，偵訊後將兩人依過失致死罪嫌移送偵辦，詳細肇事原因仍待交通大隊進一步釐清判定。

據了解，楊姓死者為某大學夜間部在職進修班，家屬獲知噩耗後悲痛不已，但不清楚楊男當時出門的動機。