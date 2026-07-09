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韓國瑜幫卓榮泰講話　朝野拍板7/14行政院長致癌油專報

▲立法院長韓國瑜9日主持朝野協商。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲立法院長韓國瑜9日主持朝野協商。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

「中聯油脂」致癌油風波，朝野立法院黨團一致同意7月14日邀請行政院長卓榮泰到國會專案報告，並備詢。值得一提的是，民眾黨團原主張食安不能等，認為卓榮泰10日就得報告，但立法院長韓國瑜考量颱風天放假與否，以及卓有進駐災防中心、救災的需求，建議朝野能同意時間能訂在14日；韓說，「重大天災，他（卓榮泰）不可能推卸責任，你們將心比心」。

韓國瑜9日召集朝野協商115年度中央政府總預算案、藍白提議要求卓榮泰就致癌毒油到立法院專案報告、監察院人事同意案等。在卓榮泰專報方面，國民黨團書記長林沛祥表示，這段時間食安風暴對國家整體民心或經濟面有深厚的影響，茲事體大，所以國民黨團認為請院長來立院專案報告並備詢。

民眾黨團總召陳清龍說，問題油擴至2600噸，衛福部處理上荒腔走板，衛福部長石崇良昨天的發言，明顯石7月3日有跟卓榮泰報告，卓說要多加考慮，所以讓問題油品回收、下架政策搞出個「20%以下自處」，造成地方執行困難，卓是決策過程的關鍵，所以民眾黨團與國民黨團才提案要卓榮泰專案報告，時間上來講，如果明天院會正常，民眾黨團主張明天就要來，因為食安不容再等。

但韓國瑜表示，要考量明天可能放颱風假，以及現在緊急通知行政院，感覺不是太好，有這兩個變數在。

莊瑞雄則說，朝野政黨也希望行政院在這次食安危機因應過程，怎麼讓民眾覺得資訊公開透明、如何跟國人說明，所以覺得要求專案報告非常合理。

不過卓榮泰到立法院時間上，朝野稍微有爭論。韓國瑜指出，卓榮泰今晚可能要進防災中心，最慢也要明天進防災中心，「重大天災，他（卓榮泰）不可能推卸責任，你們將心比心」，最高行政首長不去防災中心，卻來立法院報告？所以他建議，今、明颱風過後，既然三黨都希望卓來專案報告，但萬一不幸有災情，也要讓行政院有時間處理，所以希望大家同意7月14日下午2時半請卓來。

最後，朝野達成共識，韓國瑜宣告，各黨團7月14日下午請卓榮泰率相關部會列席，提出「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」專案報告，並備質詢，國民黨團與民進黨團各推派7人，民眾黨2人來進行，每位詢答15分鐘；第二、若7月10日因為颱風停止上班上課，原定議程延至14日上午舉行。

其實，在本周院會議程討論上，韓國瑜考量明天放颱風假，提議7月10日、14日、17日及20日合併為一次會。但國民黨團總召傅崐萁說，如此10日通過的案子，會等到20日才算，但因為公投案有1個月協商冷凍期，時間上「重啟核電公投」就黃掉，所以希望單獨14日為一次會。傅崐萁提議獲得陳清龍支持，最後朝野達共識。

另外，朝野就115年度中央政府總預算案、監察院人事同意案達成共識，同意對監察院正副院長、監委被提名人書面問題，於7月15日中午12時前送至議事處彙整；各黨團於7月16日中午12時前，將總預算提案送至財委會彙整，逾時不收案，收案後交各委員會整理複印相關提案後，7月20日中午12時前提供各黨團跟行政部門參考，請行政部門先行跟提案委員跟黨團進行雙向溝通。

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