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宅在家先別逛網購！瘋傳「AI照鏡法」購物車秒關、存款無痛暴增2倍

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲颱風天待在家、清空購物車前，先用手機套用老化濾鏡看看「未來的自己」，研究證實能讓理財定力無痛翻倍。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者張芳瑜／綜合報導

每到發薪日或領到獎金，看著網購購物車、滿滿的聚餐約會，你是不是也常陷入「犒賞現在的自己」與「為未來存錢」的拔河？在物價有感的台灣，面對手搖飲、串流平台訂閱等日常微小卻累積驚人的「拿鐵因子」，存錢往往淪為口號。想要打破這個無限循環，關鍵可能不在於記帳，而在於一項打破常規的視覺刺激。根據日本網站《Trill》文章中提到的理財趨勢研究顯示，只要啟動一項超簡單的「視覺催眠」，就能讓你的存款續航力無痛翻倍。

打破大腦盲點，用視覺預支未來的責任感

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許多人存不下錢，是因為大腦習慣將「未來的自己」視為陌生人，自然不願意為他犧牲現在的享樂。其實早在2011年，美國西北大學研究團隊就曾進行過一項風靡心理學界的經典實驗，讓受試者透過VR科技看見自己數十年後變老的模樣。

實驗結果非常驚人：當面臨如何分配1,000美元的選擇時，目睹自己變老容貌的那組人，選擇留給退休後使用的儲蓄金額，高達另一組人的兩倍之多。這項研究證實，當未來的畫面變得具體，人類的理財防禦本能就會被瞬間點燃，讓你在不知不覺中把每月存款金額無痛翻倍。

零成本AI老化濾鏡，打造頂級的抗通膨定力

想實踐這個科學偷懶法，完全不需要大費周章。現在只要打開手機內建的照片軟體或常用的修圖APP，套用「老化濾鏡」，或者利用生成式AI輸入指令，就能一秒預覽自己三十年後、甚至因高齡或健康因素無法工作時的真實面貌。

最有效的無痛存錢時間點，就在你準備清空網購購物車、或是每個月發薪水、獎金的那幾天。在轉帳進儲蓄帳戶前，先在手機上端詳一下這位「老年的自己」，原本衝動消費的慾望，往往會在瞬間轉化為「想好好罩著他」的踏實動力。

精準辨識理財體質，別陷入過度焦慮的陷阱

不過，這個心理學偏方並非人人適用，如果你本身已經是個資深省錢達人、或是對未來充滿不安全感、連正常生活娛樂都不敢消費的緊繃族群，這個方法可能會加劇焦慮，產生不敢花錢的副作用。

相反地，如果你是屬於「千金難買當下快樂」、常常到了月底才看著帳戶餘額發呆的享樂族，這絕對是成本最低、效果最直接的數位醒腦劑。在社群媒體上，這項實驗也引發大量海外網友實測熱潮，紛紛表示「看著看著，默默就把購物車關掉了」。

打造台幣升級版的「數位退休視窗」

你也想實踐這套未來感存錢法嗎？你可以這麼做：直接將AI生成的「老年自己」照片，設定為網銀APP旁邊的桌面小工具（Widget），或是行動支付結帳畫面前的螢幕桌布。在台灣普遍習慣使用數位支付、皮夾越來越輕的消費生態下，這個視覺驚醒點能有效在「點擊付款」的關鍵三秒鐘踩下煞車。下回在考慮要不要多點一杯大杯燕麥奶拿鐵、或是多買一件換季洋裝時，先跟螢幕上的老自己對視三秒，你會發現，幫未來的自己買單，其實是一件非常有成就感的生活投資。

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