獨／貪污案更一審首開庭！爭執點一次看　顏寬恒：司法會還清白

▲顏寬恒說，盼更一審將審理重點回到證據與事實本身，相信案件會水落石出。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

國民黨籍立委顏寬恒被控透過林進福詐領助理費，顏及林在一、二審均遭判刑，最高院認為全案仍有事證待釐清，將全案撤銷發回台中高分院更審。更一審今天（9日）首次開庭，顏寬恒受訪表示，林進福確實是他的助理，有多項物證、人證可證明，歷審卻認為他沒有聘請林的真意，讓他感到非常冤枉，他完全尊重司法，盼法院將審理重點回到證據與事實本身，相信案件會水落石出，還他清白。

更一審在今天下午3時許開準備程序庭，由法官許月馨審理，釐清檢辯雙方爭執與不爭執事項，其中顏寬恒主張林進福確實是他的助理，他沒有詐領助理費、也否認有偽造文書等；林進福主張，自己的確是顏的助理，任何金錢都未流向顏。

檢辯雙方的爭執點為，2023年3月28日的檢察事務官偵訊筆錄是否有證據能力？顏寬恒是否有聘請林進福當助理的真意？林進福是否有指示其妻子黃玉萍以立院公會助理費款項列入製作「顏董代收總表」等；檢方則聲請提出調查證據聲請書。全案將在下月續行審理。

顏寬恒受訪表示，本案從台中地檢署、台中地院、高分院，他們一路配合司法程序，完全尊重司法，不過二審時，他認為應調查而未調查的部分太多，證據能力及相關人員證詞，二審都未採納對他們有利的部分或聲請調查，希望更一審法院願意回到證據，回到實質的審理，將事實呈現出來，這樣就能真相大白。

顏說，事實上林進福從頭到尾都是他的助理，林的收入都是由林自己所支配，沒有一分一毫流向他，而林的妻子去製作的收支總表，是對方一廂情願，他從沒看過這東西、也不知情。

顏強調，林從事助理工作，是經過多名證人證明，且原審及二審的判決書，也都指出林確實從事助理工作，卻說他沒有聘請林的真意，這讓他無法理解、非常冤枉，「既然是從事助理工作，又怎麼會變成我去詐領助理費？何況林所有收入都是林支配，我們完全沒有干涉。」

本案緣於2021年選舉期間，顏寬恒遭告發竊佔國有地，接連扯出假買賣土地給一名張姓男子、並詐領助理費案，檢方提起公訴。其中貪污案中，檢方指控顏寬恒利用親信林進福擔任人頭助理，詐領每個月4萬元的助理費，總計詐領108萬餘元，並將詐取得手的助理費用以支付購車款、住宅相關費用。

一審認定顏寬恒有罪，其中貪污罪部分判刑7年10月、褫奪公權3年，另外假買賣部分涉及「使公務員登載不實罪」，這部分判刑6月、得易科罰金18萬元。案件上訴二審，仍認定顏寬恒有罪，並維持相關刑度；其中「使公務員登載不實罪」判刑6月、得易科罰金18萬元已先定讞。另外林進福也遭判刑7年8月與6月，6月部分得易科罰金。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為全案事實還有釐清的必要，因此將顏寬恒、林進福等人涉案部分，全部撤銷，發回台中高分院更審。