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和人妻過夜辯心理諮商　醫自曝「已不太行」...法官吐槽判賠60萬

▲▼不倫偷情。（圖／PAKUTASO）

▲醫師多次和人妻部屬過夜，辯稱提供心理諮商，自曝「已不太行」、絕沒發生性關係。（示意圖／PAKUTASO）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

北市1名鄭姓醫師與診所已婚女下屬到旅館偷情，被女方丈夫跟監蒐證、提告求償精神慰撫200萬元，鄭男辯稱女方訴苦長期遭丈夫冷暴力對待，所以他陪女方去「較隱密處所提供心理諮商」，且他年過6旬「已不太行」，絕沒跟女方上床，還質疑人夫跟拍動機不單純。台北地院審結，不採信鄭男辯詞，判他須賠人夫60萬元，可上訴。

鄭男擔任社區型醫院院長，專長為胸腔內科，具備重症醫學臨床指導資格。本案人夫提告指稱，和妻子從國中時期就交往，結婚17年、育有3名子女，妻子於2022年間，突然表示每周一都須在任職的醫院值班過夜，他按時送妻子去搭捷運，去年（2025年）7月意外發現，妻子在捷運站直接坐上鄭男的車離開。

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

人夫後來不動聲色跟蹤，發現妻子和鄭男慣去北市中山區1家精品旅店開房，同年8月他寄律師函給鄭男表明身分、要求協商侵害配偶權的賠償，鄭男不理會，仍繼續跟他妻子約會，他氣憤鄭男破壞他幸福美滿家庭，向鄭男求償精神慰撫200萬元。

鄭男聲稱大法官釋字第791號解釋，已揭櫫配偶彼此為獨立個體，不應承認配偶權，且人夫所提跟拍資料，無法證明他和女方有性關係，何況他年過6旬、「性能力已有所不足」，不可能和女方上床。

鄭男聲稱人夫長期對妻子冷暴力、婚姻出現破綻已逾10年，女方常向他訴苦，他關懷下屬而提供心理諮商，女方怕家醜外揚，希望去較隱密處所諮商，所以他多次陪女方到旅店、飯店過夜，鄭男不認為自己有錯，反而質疑人夫跟拍卻不阻止他和女方外出，動機不單純，顯然想以他的醫師身分，索求高額賠償。

法官認為年過6旬尚非高齡，縱使性能力不足，也不代表沒性行為的興趣，況且孤男寡女深夜獨處高度私密的飯店房間，處於隨時可發生親密關係的環境，「若食用提升性功能藥物，或利用助性的情趣用品」，自然而然發生性行為「並非僅有可能」。

法官更質疑鄭男若不跟女方發生性行為，「又有何動機多次與女方前往飯店過夜？」做心理諮商只要使用無人在場的診間就可進行，何需常去飯店甚至過夜，鄭男身為女方職場上司、明知對方有家室，竟還多次一起到旅館外宿過夜，已超出一般社會男女交往分際。

法官引用大法官其他釋憲解釋，強調婚姻制度受《憲法》保障，配偶權也是，倘如配偶一方與第三人逾越社交分際交往，破壞夫妻間親密、排他關係，導致妨害夫妻共同生活基礎，就屬於侵害配偶權且情節重大，應負賠償責任，不以有無通姦為限，大法官宣告通姦除罪，僅免除刑罰，沒否定夫妻互負婚姻關係所生忠誠義務。

法官還以人夫提出的臉書貼文打臉鄭男，認為女方常與丈夫一起開心從事各項活動、主動標記丈夫，看不出鄭男所稱女方婚姻長期失和跡象，就算女方真的抱怨婚姻，鄭男身為上司更應避嫌，而非當成和女方上旅館的理由，也不能反推人夫選擇隱忍、錄影蒐證，就是別有目的。

法官考量雙方職業與經濟狀況，加上鄭男確實造成人夫心理極大傷害，判鄭男須賠償60萬元，外加依照年利率5%計息，可上訴。

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