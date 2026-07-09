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台灣籌獲MQ-9B無人機具3戰略意涵　國防院給3大建軍建議

▲MQ-9B天空衛士(SkyGuardian)無人機。（圖／翻攝General Atomics 公司）

▲MQ-9B天空衛士(SkyGuardian)無人機。（圖／翻攝General Atomics 公司）

記者陶本和／台北報導

台灣向美國採購首批2架MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機，已於6月運抵台灣，目前正由原廠與空軍人員進行系統測試與後續飛測。不過，對於MQ-9B未來在台海防衛上，到底具備何種關鍵戰力的提升，國防安全研究院網路安全與決策推演研究所助理研究員高志榮則歸納3個戰略意涵，並給予國軍未來在建軍規劃上的3個方向建議。

首先，有關MQ-9B，單機單次起飛可達24至30小時，最大航程可突破 5,000 海里（約 9,260 公里），在實際操作中，能以1,200 海里（約 2,222 公里） 的作戰半徑運作，標準作業高度介於 25,000 至 40,000 英呎，在 25,000 英呎高度時雷達與光電視線（Line-of-Sight），其監視半徑可達 194 海里（約 360 公里）。

高志榮表示，以此視線半徑為基準，無人機在定點盤旋時，其感測器理論可同時涵蓋高達 118,177 平方海里（約 405,335 平方公里） 的海空域，「單一架無人機在高空盤旋，就能掌握整個台灣海峽與局部巴士海峽及宮古海峽的動態」。

高志榮指出，MQ-9B的巡航速度約300至400公里，當執行海上廣域搜索任務時，其SeaVue或Seaspray 7500E V2多模態主動電子掃描陣列（AESA）雷達，具備360度全方位掃描能力，配合高空巡航速度，每小時可精準偵測、追蹤並分類達「數千平方海里」的海面目標。

高志榮說，該系統每分鐘可動態更新數百個海上目標，除了整合自動識別系統（AIS）外，其逆合成孔徑雷達（ISAR）成像技術能在惡劣天候，即時發現並辨識船艦，甚至潛艦的潛望鏡及機動中的車輛等較小雷達反射面積的目標。

在MQ-9B的戰略意義上，高志榮歸納3個戰略意涵：首先，代表我國空中情監偵能力已向中國內陸、遠洋及外海延伸，過去受限於空中E-2K部署及陸機雷達能力，我國難以常態掌握周邊關鍵水道，憑藉MQ-9B的執勤優勢，形同在第一島鏈咽喉構築廣大的偵搜牆，配合超長滯空能力，未來能與美日共享海空情資，使解放軍的西太平洋區域戰術迂迴，皆暴露在即時監控下，大幅壓縮其突襲契機，並增進我周邊情資獲得。

第二，高志榮表示，面對中共機動發射車與灰色地帶威脅，MQ-9B的「雷達與光電交叉引導（Cross-Cueing）」技術使其無所遁形，其GMTI與 ISAR雷達仍能穿透天候、精準描繪破解靜止偽裝車體，並能將高價值目標座標透過Link-16數據鏈，即時傳遞分享情資，大幅縮短「殺傷鏈（Kill Chain）」時間，可運用於反制敵攻擊，並提升嚇阻能量。

第三，高志榮提到，MQ-9B單機一次僅能精準鎖定 2 至 3 個目標，此限制指明我國不能僅運用少數戰略資產，須由MQ-9B以核心戰略目標為追蹤鎖定重點，再將MQ-9B定位為情資中繼的重點，實施廣域掃描、標定動態光點，由後方指揮中心分派給中小型無人機低空偵察及岸置雷達節點執行，可大幅提升戰場存活率與韌性，展現不對稱作戰的優化作為。

▲空軍副參謀長田忠儀少將(左起)、徐斯儉、俞大㵢、駐美軍事代表團團長魏中興少將與MQ-9B無人機合影留念。（圖／國防部提供）

▲空軍副參謀長田忠儀少將(左起)、國防部副部長徐斯儉、駐美代表俞大㵢、駐美軍事代表團團長魏中興少將與MQ-9B無人機合影留念。（圖／國防部提供）

因此，總體而言，高志榮給予3點建議，第一是「推動美日台國際情資鏈結」，他認為，引進MQ-9B的核心政策在於實質納入第一島鏈區域聯防，鑑於印太美軍與日本自衛隊均部署同型機，台灣應爭取透過通用通訊協定與資料格式，建立美、日、台三方即時情報分享機制鏈結，加速將我方偵巡數據與友盟串接，構築印太「共同作戰圖像（COP）」。

高志榮說，第二是「建立跨部會情資共享平台」，MQ-9B獲取的戰略情資不應侷限於空軍，應由國防部、海巡署與國安局成立專責的「遠程無人載具情資整合中心」，平日將海上侵擾、民兵船集結等高畫質影像即時分享給海巡署，反制灰色地帶威脅，並適度對國際公開反制認知作戰。

他表示，在戰時，則可以透過高速網路，將偵獲的機動飛彈車及海上重要載台等關鍵目標精準座標，直接傳報給海軍反艦飛彈與陸軍遠程砲兵，落實跨軍種「偵打一體」的不對稱作戰效益。

最後，高志榮認為，要「加速技術轉移等後勤韌性」，為防範戰時供應鏈遭封鎖，應以引進MQ-9B為契機，爭取美方釋出局部維修與組裝能量，透過工業合作機制，將軍規航電、抗干擾衛星通訊與AESA雷達等核心技術，轉移至我國無人機國家隊與中科院，確保持續作戰韌性。

本文作者

陶本和

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