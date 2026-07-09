巴威路徑擺盪「不排除登陸」　明晚起風雨最劇烈

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署今天下午5時30分持續針對巴威颱風發布海上颱風警報，今天晚間北部、宜蘭開始有降雨出現，明晚至周六影響最劇烈，其接近過程中，路徑可能受地形影響擺盪偏整，甚至不排除登陸。

根據氣象署觀測，巴威颱風下午5時中心位置在北緯19.0度，東經128.6度，即在鵝鑾鼻的東南東方約870公里之處，以每小時17轉25公里速度，向北北西轉西北進行，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，七級風平均暴風半徑380公里。

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海上警戒範圍：台灣東北部海面、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署預報員謝佩芸表示，巴威明天晚間至周六影響最劇烈，目前距離台灣870公里海面，仍為強烈颱風，環流範圍寬廣，明天下半天逐漸接近，晚間至周六通過北方海域，接近過程中，路徑可能受地形影響擺盪偏整，甚至不排除登陸，無論如何帶來風雨都很明顯。

降雨趨勢，謝佩芸指出，今天晚間北部、宜蘭開始有降雨出現，也會為南部帶來局部降雨。明天白天風雨逐漸增加，晚間北部及東北部降雨更明顯，中南部山區也要留意午後旺盛對流。明晚至周六北部地區、中部及東北部山區降雨最明顯，有豪雨等級以上降雨，其他地區也有大雨或豪雨。

她指出，明天風力逐漸增強，明天晚間至周六各地有9至11級強陣風，桃園以北、宜蘭、蘭嶼及綠島更有12級以上強陣風。

氣象署也說，今、明天北部、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪將逐漸增大至3公尺以上，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有6公尺以上巨浪。