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「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕是亂倫？婦產科醫：沒有問題

▲▼臺北戲劇獎第二屆頒獎典禮，最佳導演獎 洪千涵，洪唯堯，曾睿琁。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾睿琁（左起）、洪千涵、洪唯堯。（圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

第二屆台北戲劇獎中，最佳導演由洪千涵、洪唯堯、曾睿琁共同獲獎，作品《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》描寫女同性伴侶決定孕育孩子，以其中一人弟弟的精子與伴侶結合，引發「亂倫」與「近親繁殖」討論。婦產科醫師蘇怡寧表示，胎兒的來源是伴侶的卵子與弟弟的精子，兩人無血緣關係，從遺傳學來看完全沒有問題。

重點在精子跟卵子來自誰

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蘇怡寧醫師在臉書發文，有人以亂倫角度評論此事，他看了實在受不了，決定以「遺傳學」的角度分析。他指出，亂倫是一個法律、倫理與文化上的概念，近親繁殖則是遺傳學真正關心的問題，兩件事有時候會重疊，但並不是同一件事。

「為什麼近親繁殖在科學上會是一個問題？」蘇怡寧解釋，每個人身上都可能帶有一些隱性致病基因，通常因為另一份正常基因仍可發揮功能，所以一輩子未必會發病；但若父母剛好都是同一種隱性遺傳疾病的帶因者，孩子就有四分之一機率同時取得兩份異常基因，進而發病。

▲產檢驚現寶寶缺右手！高血糖孕婦不忌口忍痛引產5月畸胎。（圖／院方提供）

▲示意圖。（圖／資料照）

從遺傳學來看沒有問題

蘇怡寧強調，真正重要的是，提供精子的人跟提供卵子的人，是不是有血緣關係，不是懷孕的人，「因為血緣越近，兩個人帶有相同致病變異的機率就越高，下一代同時拿到兩個缺陷基因的風險也就越高」，近親繁殖真正令人擔心的，從來不是禁忌，而是遺傳風險。

針對這起案例，蘇怡寧表示，形成胚胎的兩個配子，分別來自伴侶的卵子，以及弟弟提供的精子，這兩人彼此沒有血緣關係，從遺傳學來看，不存在近親繁殖問題。也有人會問「可是兩人不是姊弟嗎？」他解釋，「她並沒有把自己的DNA傳給孩子，她提供的是子宮，不是卵子」，雖然子宮環境、胎盤、母胎互動與表觀遺傳可能影響胎兒發育，但這些都不是DNA的傳遞，「真正的遺傳來源，仍然只有精子跟卵子。」

蘇怡寧反而認為當事人思考得很周全，一位伴侶提供卵子，另一位伴侶負責懷孕，再由弟弟提供精子，讓懷孕者與孩子保有類似阿姨和外甥的血緣連結，同時避開近親繁殖可能增加的隱性遺傳疾病風險，「至少，在遺傳學這件事情上，我真的看不出有什麼問題。」

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